Дочь Пьехи стала заслуженным учителем, не проведя ни одного урока. Видео

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Благотворительный бал «Русская красавица». Екатеринбург, борисов антон, броневицкая илона
Илона Броневицкая заявила, что получила не то звание, на которое претендовала Фото:

Певица и радиоведущая Илона Броневицкая, дочь певицы Эдиты Пьехи, получила звание «почетный работник образования», хотя изначально претендовала на звание «народный артист». Об этом рассказала сама Броневицкая в финале конкурса «Учитель-международник». Видео URA.RU прислал очевидец.

«Министр образования Москвы, проходя мимо меня после очередного конкурса, спросил, есть ли у меня звание. Звания у меня не было. Через месяц меня вызвали и дали звание „почетный работник образования“, потому что ничего другого они дать не могли», — отметила она на мероприятии, которое проходило в Ташкенте 22 декабря 2021 года.

URA.RU попыталось связаться с Броневицкой. «Я не могу сейчас говорить, извините», — коротко пояснила она журналисту агентства.

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Певица и радиоведущая Илона Броневицкая, дочь певицы Эдиты Пьехи, получила звание «почетный работник образования», хотя изначально претендовала на звание «народный артист». Об этом рассказала сама Броневицкая в финале конкурса «Учитель-международник». Видео URA.RU прислал очевидец. «Министр образования Москвы, проходя мимо меня после очередного конкурса, спросил, есть ли у меня звание. Звания у меня не было. Через месяц меня вызвали и дали звание „почетный работник образования“, потому что ничего другого они дать не могли», — отметила она на мероприятии, которое проходило в Ташкенте 22 декабря 2021 года. URA.RU попыталось связаться с Броневицкой. «Я не могу сейчас говорить, извините», — коротко пояснила она журналисту агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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