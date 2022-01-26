Дочь Пьехи стала заслуженным учителем, не проведя ни одного урока. Видео

26 января 2022 в 17:35 Размер текста - 17 +

Илона Броневицкая заявила, что получила не то звание, на которое претендовала Фото: Александр Мамаев © URA.RU Певица и радиоведущая Илона Броневицкая, дочь певицы Эдиты Пьехи, получила звание «почетный работник образования», хотя изначально претендовала на звание «народный артист». Об этом рассказала сама Броневицкая в финале конкурса «Учитель-международник». Видео URA.RU прислал очевидец. «Министр образования Москвы, проходя мимо меня после очередного конкурса, спросил, есть ли у меня звание. Звания у меня не было. Через месяц меня вызвали и дали звание „почетный работник образования“, потому что ничего другого они дать не могли», — отметила она на мероприятии, которое проходило в Ташкенте 22 декабря 2021 года. URA.RU попыталось связаться с Броневицкой. «Я не могу сейчас говорить, извините», — коротко пояснила она журналисту агентства. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Певица и радиоведущая Илона Броневицкая, дочь певицы Эдиты Пьехи, получила звание «почетный работник образования», хотя изначально претендовала на звание «народный артист». Об этом рассказала сама Броневицкая в финале конкурса «Учитель-международник». Видео URA.RU прислал очевидец. «Министр образования Москвы, проходя мимо меня после очередного конкурса, спросил, есть ли у меня звание. Звания у меня не было. Через месяц меня вызвали и дали звание „почетный работник образования“, потому что ничего другого они дать не могли», — отметила она на мероприятии, которое проходило в Ташкенте 22 декабря 2021 года. URA.RU попыталось связаться с Броневицкой. «Я не могу сейчас говорить, извините», — коротко пояснила она журналисту агентства.