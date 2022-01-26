Путин заявил об историческом минимуме безработицы в России

Владимир Путин подчеркнул, что безработица в РФ держится на исторически низких уровнях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Безработица в России в настоящее время составляет около 4,3%, что является историческим минимумом. Об этом заявил глава государства Владимир Путин во время своей встречи с итальянским бизнесом в формате видеосвязи.

«Безработица у нас держится на исторических минимумах — 4,3%», — заявил Путин. Трансляция беседы российского лидера с итальянскими бизнесменами велась на youtube-канале «Россия 24».

Глава государства также отметил, что в 2021 году рост ВВП в стране составил 4,5%. Он добавил, что одним из ключевых факторов привлекательности страны в инвестиционном плане является ее макроэкономическая стабильность, которой государство уделяет повышенное внимание.