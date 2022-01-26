Силовики раскрыли детали получения взятки чиновником из ХМАО

Заместитель директора управления капитального строительства Нижневартовска (ХМАО) Сергей Бочков получил взятку от предпринимателя, который пытался избежать наказания за сорванные сроки муниципального контракта. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СК по ХМАО.
«По версии следствия, в феврале—апреле 2018 года подозреваемый получил в качестве взятки 410 тысяч рублей от одного из предпринимателей, выполнявшего работы по муниципальным контрактам. Деньги получены за непринятие мер по включению исполнителя в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушения сроков выполнения работ», — сказали в пресс-службе следственного управления.
В доме чиновника и в учреждении, где работал подозреваемый, прошли обыски с изъятием документов. На данный момент чиновник находится под стражей.
Ранее Бочков был арестован на два месяца. Максимальная санкция за получение взятки в крупном размере предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.
Заместитель директора управления капитального строительства Нижневартовска (ХМАО) Сергей Бочков получил взятку от предпринимателя, который пытался избежать наказания за сорванные сроки муниципального контракта. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СК по ХМАО. «По версии следствия, в феврале—апреле 2018 года подозреваемый получил в качестве взятки 410 тысяч рублей от одного из предпринимателей, выполнявшего работы по муниципальным контрактам. Деньги получены за непринятие мер по включению исполнителя в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушения сроков выполнения работ», — сказали в пресс-службе следственного управления. В доме чиновника и в учреждении, где работал подозреваемый, прошли обыски с изъятием документов. На данный момент чиновник находится под стражей. Ранее Бочков был арестован на два месяца. Максимальная санкция за получение взятки в крупном размере предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.