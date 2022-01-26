Силовики раскрыли детали получения взятки чиновником из ХМАО

В Нижневартовске арестовали чиновника из-за подозрений в получении взятки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель директора управления капитального строительства Нижневартовска (ХМАО) Сергей Бочков получил взятку от предпринимателя, который пытался избежать наказания за сорванные сроки муниципального контракта. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

«По версии следствия, в феврале—апреле 2018 года подозреваемый получил в качестве взятки 410 тысяч рублей от одного из предпринимателей, выполнявшего работы по муниципальным контрактам. Деньги получены за непринятие мер по включению исполнителя в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушения сроков выполнения работ», — сказали в пресс-службе следственного управления.

В доме чиновника и в учреждении, где работал подозреваемый, прошли обыски с изъятием документов. На данный момент чиновник находится под стражей.

Ранее Бочков был арестован на два месяца. Максимальная санкция за получение взятки в крупном размере предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.

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