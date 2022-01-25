Сергея Бочкова подозревают во взяточничестве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместителя директора управления капитального строительства Нижневартовска Сергея Бочкова арестовали на два месяца по подозрению во взяточничестве. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией.

«Нижневартовский городской суд избрал Бочкову меру пресечения. В виде лишения свободы сроком на 2 месяца», — отмечает telegram-канал «Мегаполис ЮГРА» со ссылкой на источники.

Бочкова подозревают в нарушении статьи 290 УК РФ. Других подробностей дела не сообщается.

Чтобы разобраться в данной ситуации, URA.RU отправило запрос в мэрию Нижневартовска. Ответа на момент публикации материала пока не последовало.