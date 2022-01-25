25 января 2022

Чиновник из ХМАО арестован на два месяца. Его подозревают в получении взятки

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Сергея Бочкова подозревают во взяточничестве Фото:

Заместителя директора управления капитального строительства Нижневартовска Сергея Бочкова арестовали на два месяца по подозрению во взяточничестве. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией.

«Нижневартовский городской суд избрал Бочкову меру пресечения. В виде лишения свободы сроком на 2 месяца», — отмечает telegram-канал «Мегаполис ЮГРА» со ссылкой на источники.

Бочкова подозревают в нарушении статьи 290 УК РФ. Других подробностей дела не сообщается.

Чтобы разобраться в данной ситуации, URA.RU отправило запрос в мэрию Нижневартовска. Ответа на момент публикации материала пока не последовало.

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Заместителя директора управления капитального строительства Нижневартовска Сергея Бочкова арестовали на два месяца по подозрению во взяточничестве. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией. «Нижневартовский городской суд избрал Бочкову меру пресечения. В виде лишения свободы сроком на 2 месяца», — отмечает telegram-канал «Мегаполис ЮГРА» со ссылкой на источники. Бочкова подозревают в нарушении статьи 290 УК РФ. Других подробностей дела не сообщается. Чтобы разобраться в данной ситуации, URA.RU отправило запрос в мэрию Нижневартовска. Ответа на момент публикации материала пока не последовало.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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