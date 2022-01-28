Российский бизнес ждут новые штрафы за ложь о товарах

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Российский бизнес начнут штрафовать за искажение информации о товарах Фото:

В Министерстве финансов РФ разработали новые поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые предполагают введение штрафов для частного бизнеса за искажение информации о товарах. По большей части изменения коснутся бытовой техники.

«Для пресечения злоупотреблений планируется ввести административную ответственность за непредставление, а также искажение реквизитов прослеживаемости в отчете об операциях с товарами. Также будет введена ответственность для юрлиц — операторов электронного документооборот», — передает «Известия» сообщение Минфина.

Отмечается, что за каждый недостоверный документ бизнесу будет грозить штраф от 1 тысячи рублей. В число товаров, за которыми будет установлен контроль, попали холодильники, морозильники, телевизоры, компьютеры, стиральные машины, детские коляски и сиденья, тепловые насосы, автопогрузчики, бульдозеры и другая техника.

Представители бизнеса в свою очередь призвали снизить штрафы в новой версии КоАП, пишет телеканал 360. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил соответствующую просьбу в Минюст РФ. Бизнес попросил уменьшить штрафы предпринимателей, так как размер штрафов не соразмерен тяжести нарушений.

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В Министерстве финансов РФ разработали новые поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые предполагают введение штрафов для частного бизнеса за искажение информации о товарах. По большей части изменения коснутся бытовой техники. «Для пресечения злоупотреблений планируется ввести административную ответственность за непредставление, а также искажение реквизитов прослеживаемости в отчете об операциях с товарами. Также будет введена ответственность для юрлиц — операторов электронного документооборот», — передает «Известия» сообщение Минфина. Отмечается, что за каждый недостоверный документ бизнесу будет грозить штраф от 1 тысячи рублей. В число товаров, за которыми будет установлен контроль, попали холодильники, морозильники, телевизоры, компьютеры, стиральные машины, детские коляски и сиденья, тепловые насосы, автопогрузчики, бульдозеры и другая техника. Представители бизнеса в свою очередь призвали снизить штрафы в новой версии КоАП, пишет телеканал 360. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил соответствующую просьбу в Минюст РФ. Бизнес попросил уменьшить штрафы предпринимателей, так как размер штрафов не соразмерен тяжести нарушений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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