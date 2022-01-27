Метеоролог предупредил об оттепели в российских регионах

28 января 2022 в 14:12 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге с 1 февраля начинается оттепель Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Екатеринбурге в начале февраля ожидается погодная аномалия температур, на 10-12 градусов выше нормы, что приведет к оттепели. Также потепления будут в городах УрФО, Оренбурге и Уфе. Об этом URA.RU рассказал руководитель прогностического центра «МЕТЕО», метеоролог, эколог Александр Шувалов. «В Екатеринбурге оттепели не было с 5 декабря 2021 года. Тогда столбик термометра преодолел нулевую отметку. 31 января ожидается -1, -3 градуса, а 1 февраля 0, +2, возможен небольшой снег. Подобная аномалия температур против среднесуточной нормы будет достигать 10-12 градусов и эта величина очень значительная. Произойдет это из-за потока, который будет идти с юго-запада, с европейской территории, практически с низовьев Волги, Кубани и Крыма, поэтому в Екатеринбурге можно ожидать теплую пятидневку. Не было гололедицы — будет гололедица», — подчеркнул Александр Шувалов. Метеоролог добавил, что оттепель 31 января ожидается также в Уфе и Оренбурге. «Температура повысится 31 января в Оренбурге, Уфе и 2 февраля в Кургане, Челябинске, Тюмени. Там также ожидается ноль градусов и тоже сугробы „заплачут“», — дал прогноз Шувалов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Екатеринбурге в начале февраля ожидается погодная аномалия температур, на 10-12 градусов выше нормы, что приведет к оттепели. Также потепления будут в городах УрФО, Оренбурге и Уфе. Об этом URA.RU рассказал руководитель прогностического центра «МЕТЕО», метеоролог, эколог Александр Шувалов. «В Екатеринбурге оттепели не было с 5 декабря 2021 года. Тогда столбик термометра преодолел нулевую отметку. 31 января ожидается -1, -3 градуса, а 1 февраля 0, +2, возможен небольшой снег. Подобная аномалия температур против среднесуточной нормы будет достигать 10-12 градусов и эта величина очень значительная. Произойдет это из-за потока, который будет идти с юго-запада, с европейской территории, практически с низовьев Волги, Кубани и Крыма, поэтому в Екатеринбурге можно ожидать теплую пятидневку. Не было гололедицы — будет гололедица», — подчеркнул Александр Шувалов. Метеоролог добавил, что оттепель 31 января ожидается также в Уфе и Оренбурге. «Температура повысится 31 января в Оренбурге, Уфе и 2 февраля в Кургане, Челябинске, Тюмени. Там также ожидается ноль градусов и тоже сугробы „заплачут“», — дал прогноз Шувалов.