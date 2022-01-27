27 января 2022
26 января 2022

Подделавшему паспорт для аферы с жильем жителю ЯНАО дали пять лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина шесть лет скрывался от правоохранителей Фото:

Жителя Салехарда (ЯНАО), который по поддельному паспорту приватизировал и продал чужую квартиру, посадят на пять лет в исправительную колонию общего режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры округа.

«В Салехарде местный житель осужден за хищение квартиры, принадлежащей Ямало-Ненецкому автономному округу», — говорится в сообщении ведомства. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере).

Суд установил, что местный житель в 2014 году по поддельному паспорту приватизировал квартиру, которую в 2012 году ребенку-сироте предоставили по договору социального найма. Затем мужчина продал квартиру за четыре миллиона рублей третьим лицам, а полученные денежные средства потратил в личных целях.

В результате его преступных действий автономному округу причинен материальный ущерб. Виновному назначили наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее URA.RU сообщало, что мужчина, квартируя у жителя Салехарда, обнаружил его паспорт. Обвиняемый вклеил свою фотографию в его паспорт, после чего, представляясь его данными, продал квартиру. Мужчина более шести лет скрывался от правосудия, но в итоге был задержан.

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Жителя Салехарда (ЯНАО), который по поддельному паспорту приватизировал и продал чужую квартиру, посадят на пять лет в исправительную колонию общего режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры округа. «В Салехарде местный житель осужден за хищение квартиры, принадлежащей Ямало-Ненецкому автономному округу», — говорится в сообщении ведомства. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере). Суд установил, что местный житель в 2014 году по поддельному паспорту приватизировал квартиру, которую в 2012 году ребенку-сироте предоставили по договору социального найма. Затем мужчина продал квартиру за четыре миллиона рублей третьим лицам, а полученные денежные средства потратил в личных целях. В результате его преступных действий автономному округу причинен материальный ущерб. Виновному назначили наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Ранее URA.RU сообщало, что мужчина, квартируя у жителя Салехарда, обнаружил его паспорт. Обвиняемый вклеил свою фотографию в его паспорт, после чего, представляясь его данными, продал квартиру. Мужчина более шести лет скрывался от правосудия, но в итоге был задержан.
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