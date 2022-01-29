В Госдуме напомнили об изменениях в жизни россиян с 1 февраля

Вячеслав Володин напомнил об индексации материнского капитала по уровню фактической инфляции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

С 1 февраля в России вступят в силу законы об индексации материнского капитала и пожизненном заключении за педофилию. Об этом рассказал спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

«Маткапитал будет проиндексирован не по прогнозной, а по фактической инфляции — на 8,4%. Его размер на первого ребенка составит 524,5 тыс. рублей, на второго — до 693,1 тыс. рублей. Кроме того, с 1 февраля заработает закон, защищающий минимальный доход должников от взыскания. Появляется возможность подать заявление с реквизитами банковского счета, на котором хотят сохранить сумму в размере прожиточного минимума на свои нужды», — написал Володин в своем telegram-канале.

Также, согласно указу президента России Владимира Путина, пенсии будут проиндексированы выше уровня инфляции — на 8,6%. С 1 февраля в России начнут действовать штрафы для предприятий за отсутствие систем контроля за источниками выбросов загрязняющих веществ. Повысятся штрафы за немаркированный табак и алкоголь. С 1 февраля вступят в силу изменения в законодательстве о правилах выплат в паевых фондах. Также с 1 февраля вступит в силу закон о пожизненном заключении для педофилов.

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