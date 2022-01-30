В Свердловской области меняют куратора кремлевского проекта

Илья Захаров руководит свердловским ЦУРом с ноября 2020-го Фото: Анна Майорова © URA.RU

Начальник Центра управления регионом (ЦУР) в Свердловской области Илья Захаров в ближайшее время покинет свой пост, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника агентства, в настоящий момент на уровне резиденции губернатора ведутся консультации о следующем месте работы Захарова.

«Это [уход Захарова] консолидированное решение. Он не сработался с Москвой (имеется в виду АНО „Диалог“, которое является оператором ЦУРов по всей стране, — прим. URA.RU), сам неоднократно говорил, что хотел бы уйти, и там [в АНО] настаивали на перестановке», — поделился источник, не уточнив, кто займет место Захарова (вероятно, решение об этом еще не принято). Собеседник агентства добавил, что свердловский ЦУР покинет и заместитель Захарова, бывший пресс-секретарь экс-мэра Екатеринбурга Александра Высокинского Анатолий Карманов. Но эти события не связаны, отметил инсайдер.

Сам Захаров информацию о предстоящем увольнении назвал слухами. Координатор ЦУРов в УрФО Рустам Фаттахов в разговоре с корреспондентом сказал, что Захаров продолжает работать на своем месте. Сведения о каких-либо разногласиях он не подтвердил.

Центры управления регионами появились в субъектах РФ в 2020 году — по инициативе Кремля. Их задача — принимать жалобы от граждан, которые в автоматическом и ручном режиме собирают модераторы, и контролировать их отработку органами исполнительной власти. Захаров возглавил ЦУР в ноябре 2020-го по инициативе губернатора Евгения Куйвашева. До этого чиновник год работал в статусе вице-мэра Екатеринбурга.

Обновлено в 11:30: в третий абзац добавлен комментарий Рустама Фаттахова

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам