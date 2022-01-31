Express: риск повторного заражения «Омикроном» в 5 раз выше

Защита после перенесенной инфекции может составлять всего 19% Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Новый штамм коронавирусной инфекции «Омикрон» при повторном инфицировании в несколько раз заразнее, чем его предшественник — мутация «Дельта». Об этом говорится в исследовании Имперского колледжа Лондона.

«Риск повторного заражения „Омикроном“ в 5,4 раза выше, чем у „Дельты“. Защита, обеспечиваемая перенесенной инфекцией, может составлять всего 19%», — приводит данные иностранное издание Express.

В материале приводится и другая информация: так, в исследовании, которое было проведено в Южной Африке, содержатся данные, что заражение «Омикроном» может защитить от «Дельты». Омикрон» более чем в четыре раза увеличивает защиту от «Дельты», отмечается в статье.

Ранее глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «Омикрон» — не последняя мутация коронавирусной инфекции. РНК-содержание вируса быстро меняется, пишут « Невские новости ». По его словам, последствия инфекции и старых видов еще продолжаются, с чем необходимо бороться с помощью вакцинации.