Гинцбург: «Омикрон» — не последний штамм коронавируса

В настоящее время появляются бесконечные количества новых штаммов коронавируса, сообщил Александр Гинцбург Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Говорить о том, что новый штамм коронавируса «Омикрон» является последним, пока рано. Об этом сообщил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, новые штаммы COVID возникают постоянно.

«Не берусь утверждать, что это финальная стадия [пандемии коронавируса], это было бы совершенно неправильно. Мы сейчас с вами разговариваем, и в это время возникают бесконечные количества новых вариантов COVID-19. Пока мы только боремся с последствиями, начинаем тушить пожар, когда этот пожар уже горит», — рассказал Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1».

Глава НИЦ имени Гамалеи добавил, что ревакцинированные препаратом «Спутник Лайт» в течение трех месяцев обладают стропроцентной защитой от «Омикрона». При этом устойчивость к новому штамму COVID-19 у привитых «Спутником V» составляет только 75%.

Ранее итальянские ученые обнаружили новую разновидность коронавируса. По словам директора Национального научно-исследовательского института «Спалланцани» Франческо Вайи, штамм «Омикрон-2» принимает характеристики и признаки сезонного заболевания. По мнению ученого, постепенно мир перейдет на ежегодную вакцинацию от коронавирусной инфекции.

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