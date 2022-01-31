Британцы не верят в возможность введения санкций против РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Граждане Великобритании не восприняли всерьез угрозу от министра иностранных дел королевства Лизы Трасс ввести санкции против России. Одни считают, что ее заявления просто смехотворны, другие усомнились в их правдивости.

О том, что Великобритания обирается вводить «болезненные» санкции против России, которые способны повлиять на экономику страны, говорилось в материале издания Times от 31 января. Ограничения якобы коснутся активов компаний, «связанных с Кремлем» и запрета въезда на территорию Британии некоторым россиянам. Трасс «хочет придать вес предупреждением Кремлю» о том, что любое якобы вторжение на Украину приведет «к серьезным экономическим убыткам», дополняет RT.

«И если они [русские] ее не послушают, она включит свой голос Брайана Блесседа [британский актер], чтобы напугать их. Какая она нелепая», — комментирует высказывание главы МИД пользователь Майкл Роуз.

«Вы так правы, как кто-то мог предположить, что она может быть премьер-министром?!», — согласился с ним Раймонд Кук.

«Не смешите меня. Мы приняли деньги от более чем 700 российских миллионеров и предоставили взамен „Золотые визы“, предложив вид на жительство в обмен на 2 000 000 фунтов стерлингов. Это позволяет им подать заявление на получение гражданства и паспорта», — Том Норрис считает, что все санкции против состоятельных россиян — бессмысленны из-за дырявого британского законодательства.

«Как вы можете налагать санкции на физических лиц, когда британские активы невозможно отследить через разветвленную сеть оффшорных счетов? Это все просто разговоры», — усомнился Джошуа Уокер.

«Мисс Трасс, ваши заявления имели бы большее влияние, если бы партия не была по уши в финансировании от российских доноров. А четверть рынка элитной лондонской недвижимости не была куплена русскими», — отметил пользователь с аббревиатурой ТКП.

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