Times: Британия готовит «болезненные» санкции против властей РФ

31 января 2022 в 09:44 Размер текста - 17 +

В Британии полагают, что если введут пакет санкций, то удары по РФ наносить будет проще Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Если Великобритания введет против России санкции из-за «вторжения» на Украину, это повлияет на экономику РФ и ослабит ее. Кроме того, ограничения коснутся активов компаний, «связанных с Кремлем» и запрета въезда на территорию Британии некоторым россиянам. Об этом заявил источник в Министерстве иностранных дел и по делам Содружества. «Это значительно улучшит нашу способность наносить удары по России там, где ей действительно больно. [Глава МИД Великобритании Лиз Трасс] хочет придать вес нашим предупреждениям Кремлю о том, что любое вторжение приведет к серьезным экономическим издержкам», — приводит информацию газета Times. Отмечается также, что санкции будут применены к активам российских энергетических компаний, отмечает Life . Ранее сообщалось, что пакет санкций может быть применен к России независимо от взаимоотношений с Украиной. Об этом заявил заместитель премьер-министра королевства, министр юстиции Доминик Рааб. Однако комментаторы одного из самых популярных британских изданий The Daily Telegraph назвали критику властей в адрес России фантазиями, указывает «Федеральное агентство новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Если Великобритания введет против России санкции из-за «вторжения» на Украину, это повлияет на экономику РФ и ослабит ее. Кроме того, ограничения коснутся активов компаний, «связанных с Кремлем» и запрета въезда на территорию Британии некоторым россиянам. Об этом заявил источник в Министерстве иностранных дел и по делам Содружества. «Это значительно улучшит нашу способность наносить удары по России там, где ей действительно больно. [Глава МИД Великобритании Лиз Трасс] хочет придать вес нашим предупреждениям Кремлю о том, что любое вторжение приведет к серьезным экономическим издержкам», — приводит информацию газета Times. Отмечается также, что санкции будут применены к активам российских энергетических компаний, отмечает Life. Ранее сообщалось, что пакет санкций может быть применен к России независимо от взаимоотношений с Украиной. Об этом заявил заместитель премьер-министра королевства, министр юстиции Доминик Рааб. Однако комментаторы одного из самых популярных британских изданий The Daily Telegraph назвали критику властей в адрес России фантазиями, указывает «Федеральное агентство новостей».