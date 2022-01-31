Житель ХМАО обвиняет полицию и суд в незаконной отправке в СИЗО

Обвиняемый считает свой арест — местью бывшего работодателя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель ХМАО Иван Баженов, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере со средствами компании «Рембытсервис» из Нягани, считает, что находится в СИЗО незаконно. Также по его мнению, возбужденное против него уголовное дело — месть со стороны бывшего работодателя. О позиции подзащитного URA.RU рассказала его адвокат Анна Шилова.

«На Ивана возбудили уголовное дело после отказа вернуться на должность после увольнения. Учредитель „Рембытсервис“ Василий Кайкы заявил в полицию о якобы хищениях на сумму более 1,7 млн рублей, хотя по факту это была общепринятая схема распределения „серых“ зарплат в предприятии — их выводили через премии директору, должность которого и занимал Баженов, но распоряжения об этом давал сам Кайкы», — говорит адвокат.

По мнению Шиловой, Баженова не должны были помещать в СИЗО, так как он подозревается в экономическом преступлении и являлся директором предприятия. Суд же посчитал (решение суда есть у URA.RU), что Баженов может оказывать давление на потерпевшего и отправил Баженова в изолятор. Также адвокат добавляет, что своими действиями Кайкы пытается сам избежать уголовной ответственности за уход от налогов. «Мы заявляли об этом, предоставляя в доказательство ведомости о выплате „черной“ части заработной платы, но Кайкы не привлекли», — говорит защитник.

В управлении МВД по ХМАО оперативно прокомментировать ситуацию не смогли, пообещав предоставить разъяснение по ситуации позднее. В Ханты-Мансийском районном суде, где рассматривался вопрос об избрании меры пресечения для Баженова не ответили на звонок URA.RU. Узнать о позиции Кайкы по уголовному делу не удалось, его адвокат Алексей Юдин не ответил на звонок журналиста агентства.

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