Шансы России на освоение Луны повысились

Путин запустил проект, который перевернет представления о космосе. Собкор URA.RU из НКЦ

13 сентября 2025 в 18:23 Размер текста - 17 +

Президент Владимир Путин открыл в Москве Национальный космический центр Фото: Софья Сандурская/ТАСС Шансы России на освоение Луны повысились. В день рождения Москвы президент Владимир Путин открыл Национальный космический центр, который объединит в себе столичные предприятия космической отрасли. По словам экспертов, такая синергия ускорит развитие — этого требует конкуренция с США и КНР. С другой стороны, говорят аналитики, именно в кооперации с Китаем (еще и с другими странами БРИКС) Луна для России станет ближе. А вот США, похоже, останутся в стороне от этой истории. До недавнего времени место, где выросла башня Национального космического центра, была депрессивной территорий, как сказал мэр Москвы Сергей Собянин. Именно ему и руководству Роскосмоса президент Путин еще в 2019 году поручил построить, по сути, штаб-квартиру отечественной космической отрасли. «Россия обладает уникальными технологиями, но задачи требуют качественного обновления всей космической отрасли», — заявил Путин в своем послании Федеральному Собранию в 2019-ом. По пути в ситуационный центр президента познакомили с некоторыми космическими аппаратами Фото: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС Местом для размещения НКЦ была выбрана территория Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева. Получился большой комплекс зданий. Его центром стала трехгранная 47-этажная башня высотой 288 метров. Внешне она напоминает ракету, установленную на стартовом столе. «Это один из самых современных и технологичных комплексов в мире. Здесь есть все необходимое, чтобы заниматься наукой, разработкой и управлением отраслью», — заверил мэр Сергей Собянин. На входе в НКЦ президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина ждали первый вице-премьер Денис Мантуров и глава Роскосмоса Дмитрий Баканов Фото: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал президенту, что новое здание станет «центром всей космонавтики России». В том числе здесь будет располагаться центр управления полетом российской орбитальной станции. «Здесь будут находиться и новые лаборатории, которые с применением искусственного интеллекта, будут проектировать и моделировать новую космическую технику», — сказал Баканов. Он попросил Путина дать старт работе НКЦ. «Поздравляю всех, кто имеет прямое и косвенное отношение к нашей космической отрасли, с сегодняшним событием, — сказал президент. — Мы гордимся этим центром. Но это всего лишь один из этапов развития космической отрасли России. Национальный космический центр появился в столичном районе Мневники Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU О строительстве Национального космического центра в Москве Путин объявил в феврале 2019 года в своем ежегодном послании Федеральному Собранию. «Для настоящей революции в области связи, навигации, создания систем дистанционного зондирования земли необходимо кратно увеличить возможности нашей спутниковой группировки. Россия обладает для этого уникальными технологиями, но такие задачи требуют и качественного обновления всей космической отрасли», — заявил тогда Путин. Строительство было поручено «Роскосмосу» и мэрии Москвы. Местом для размещения НКЦ была выбрана территория Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева. Получился большой комплекс зданий. Его центром стала трехгранная 47-этажная башня высотой 288 метров. Внешне она напоминает ракету, установленную на стартовом столе. В этой капсуле вернулась на Землю первая женщина-космонавт из Белоруссии Марина Василевская Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU По мнению директора Института социально-экономического анализа и программ развития (ИСАПР) Андрея Шурикова, НКЦ можно сравнить с мощным «космическим хабом», который призван объединить разные направления отечественной космической программы. «НКЦ станет инструментом для решения кадровой проблемы в отрасли, точкой притяжения для талантов, инноваций и международного сотрудничества. Работа ключевых предприятий и ведущих специалистов в одном месте с учебными и научными институтами станет катализатором развития отрасли. Сегодня Россия создает собственную модель развития, сочетающую государственную стратегию, технологическую независимость и, что принципиально ново, — мощную образовательную компоненту», — отметил эксперт. В НКЦ оборудован ситуационный центр Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU На фоне растущего интереса к космосу даже со стороны стран, которые еще до недавнего времени вообще не имели на него никаких «претензий», строительство Национального космического центра дает возможность России ускорить развитие космонавтики. Как объяснил URA.RU заслуженный летчик РФ, генерал-майор авиации Владимир Попов, разработками в этой сфере наряду с Россией, занимаются не только США, но уже и Китай, и Индия, и Европейское космическое агентство. «При этом китайцы вообще воспользовались разработками нашего выдающегося конструктора Владимира Челомея: посмотрите на внешний облик их ракетоносителей. Идеология создания, технологии были отработаны конструкторским бюро под руководством Челомея», — рассказал Попов. В Ситуационном центре площадки с мониторами перед огромным экраном могут вращаться Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Рекордсмен по продолжительности полетов (1 тысяча 110 суток), космонавт Олег Кононенко рассказал URA.RU, что «Россия где-то остается лидирующей державой, например, в части биологических космических исследований, где-то она в числе мировых лидеров, где-то она занимает нишу, может быть, достаточно скромную». «Но этого достаточно для удовлетворения потребностей страны, и в этих нишах постепенно идет развитие, накопление опыта. Волей-неволей космос – это арена для соперничества, конечно. В первую очередь, соперничество с двумя державами – США и Китаем», — рассказал Кононенко. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Глава «Роскосмоса» Баканов рассказал о беседах с Маском о сотрудничестве По словам космонавта, соперничество идет на уровне национальных космических программ. А если говорить об освоении дальнего космоса, то это — «глобальная задача для всего человечества». «Для решения такой задачи нужно создавать синергию, множеству стран объединять и капиталы, и технологии, и умы людей», — считает космонавт. Сегодня для России, как и для других космических держав, одна из задач — изучение Луны, говорят эксперты. В этом проекте, как считает руководитель Союза энтузиастов освоения космического пространства «Советский космос» Максим Цуканов, рассматривать Китай как конкурента вряд ли уместно. За стеклом - рабочие кабинеты: кресла пока еще в целлофане, но скоро их займут люди, которые грезят космосом Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU «В плане изучения дальнего космоса, прежде всего Луны, Россия идет рука в руку со странами БРИКС. С тем же Китаем мы планируем осваивать Луну: еще в 2021 году у нас был подписан договор о Международной лунной научной станции (по функционалу она будет напоминать станцию „Восток“ в Антарктиде, — ред.). К нему присоединились почти все страны БРИКС, кроме Индии. Но учитывая, какую внешнюю политику ведут США, она тоже может присоединиться, — пояснил Цуканов. – Что касается США, то они погружаются в системный кризис, и говорить, что в 2027 году они полетят на Луну, а в 2030-ом – на Марс, не приходится». На Луне скоро высадится не только русский луноход, но и будет создана Лунная станция Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Россия питает большие надежды на Луну. Как рассказал URA.RU космонавт Олег Кононенко, «это будет первое небесное тело, где мы сможем спокойно отработать технологии инопланетного выживания». «Луна будет в ближайшее время. До Марса далеко, на Венере невыносимые для нас условия. Поэтому Луна — это самое лучшее. Луна даст нам ответ, откуда она произошла, как Земля стала такой, какая она есть, — уверен Кононенко. — Например, Венера считается сестрой Земли, но, видите, какие разные пути развития: на Земле возникла жизнь, а на Венере 90 атмосфер, максимальные температуры». НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Путин и Лукашенко углубляются в космическую программу По словам космонавта, Лунный проект действительно будет интернациональным, и он проект будет реализован. Ну а все заявления США о начале строительства ядерного реактора для Луны пока остаются словами. «В развитии ядерной энергии Россия очень далеко от всех стран мира. Мы — первые», — заключил Кононенко.

