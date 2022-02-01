Минтруд упростит россиянам получение детских выплат

01 февраля 2022 в 16:06 Размер текста - 17 +

При оценке нуждаемости семьи больше не будет учитываться доход с целевых субсидий Фото: Анна Майорова © URA.RU При комплексной оценке нуждаемости для назначения детских выплат больше не будут учитывать имущество, находящиеся в розыске, под арестом, или приобретенное за счет целевых субсидий. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. «Согласно утвержденным изменениям, при принятии решения о выплатах не будут учитываться авто- или мототранспортные средства, а также объекты жилого недвижимого имущества, находящиеся в розыске или под арестом. По новым правилам также не будут учитываться жилье, транспорт и имущество, приобретенное за счет средств целевых субсидий», — передает «ПРАЙМ» сообщение Минтруда. В министерстве отметили, что при назначении детских выплат также перестанут учитывать целевые средства на развитие бизнеса, средства материнского капитала и налоговые вычеты, полученные в рамках господдержки. Также будет смягчено правило «нулевого дохода» для беременных. Теперь, если шесть месяцев беременности будут выпадать на срок расчета среднедушевого дохода семьи, женщине будут назначаться специальные выплаты. Выплаты на детей от 3 до 7 лет теперь будет можно получить по месту фактического проживания. Ранее на портале «Госуслуги» сообщили, что в 2022 году семьи с детьми могут рассчитывать на дополнительную государственную поддержку. С 1 февраля 2022 года также будет проиндексирован материнский капитал и выплаты на первого ребенка, пишет RT. В официальном instagram-аккаунте Госдумы опубликовали полный список мер поддержки семей с детьми в 2022 году, сообщает агентство Nation News. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

При комплексной оценке нуждаемости для назначения детских выплат больше не будут учитывать имущество, находящиеся в розыске, под арестом, или приобретенное за счет целевых субсидий. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. «Согласно утвержденным изменениям, при принятии решения о выплатах не будут учитываться авто- или мототранспортные средства, а также объекты жилого недвижимого имущества, находящиеся в розыске или под арестом. По новым правилам также не будут учитываться жилье, транспорт и имущество, приобретенное за счет средств целевых субсидий», — передает «ПРАЙМ» сообщение Минтруда. В министерстве отметили, что при назначении детских выплат также перестанут учитывать целевые средства на развитие бизнеса, средства материнского капитала и налоговые вычеты, полученные в рамках господдержки. Также будет смягчено правило «нулевого дохода» для беременных. Теперь, если шесть месяцев беременности будут выпадать на срок расчета среднедушевого дохода семьи, женщине будут назначаться специальные выплаты. Выплаты на детей от 3 до 7 лет теперь будет можно получить по месту фактического проживания. Ранее на портале «Госуслуги» сообщили, что в 2022 году семьи с детьми могут рассчитывать на дополнительную государственную поддержку. С 1 февраля 2022 года также будет проиндексирован материнский капитал и выплаты на первого ребенка, пишет RT. В официальном instagram-аккаунте Госдумы опубликовали полный список мер поддержки семей с детьми в 2022 году, сообщает агентство Nation News.