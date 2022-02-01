Госуслуги рассказали о выплатах и льготах семьям с детьми

Многодетные семьи в России в 2022 году могут рассчитывать как на обычные пособия, так и на дополнительную господдержку. Об этом сообщается в официальном telegram-канале портала Госуслуг.
«Выплаты на третьего или последующего ребенка в 2022 году. Многодетная семья может рассчитывать на обычные пособия, а также дополнительную господдержку». — указано в telegram-канале Госуслуг. В частности, семьям полагаются:
- пособие при рождении ребенка. При рождении до 1 февраля 2022 года родителям полагается 18 886 тысяч рублей, с 1 февраля — 20 473 рубля;
- пособие по уходу до полутора лет в размере 40% от среднего заработка в месяц. Размер выплаты до 1 февраля — 7 082 рубля, с 1 февраля — 7 678 рублей. Максимальный размер пособия с 1 января — 31 283 рубля;
- выплата от 3 до 7 лет. Размер выплаты составляет 50, 75 или 100% прожиточного минимума для детей в регионе. Сумма составляет от 6000 до 12 000 рублей;
- региональная выплата от 3 лет. Выплачивается как в виде единовременного, так и в виде ежемесячного пособия. Размер пособия устанавливается на региональном уровне;
- пособие от 8 до 17 лет. Назначается единственному родителю или при решении суда об алиментах, если среднедушевой доход составляет не более регионального прожиточного минимума. Средний размер пособия — 6000 рублей в месяц;
- пособие по беременности. Выплачивается, если среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум на душу населения в регионе. Размер — 50% прожиточного минимума в регионе (около 6800 рублей в месяц);
- пособия по беременности и родам. Выплачивается работающим женщинам или индивидуальным предпринимателям, которые заплатили в 2021 году добровольные взносы. Размер пособия — 100% среднего заработка за каждый день декрета. Например, за 140 отпуска по беременности и родам женщина может получить от 63 932 до 360 164 рублей;
- пособия семьям призывников. Выплата предоставляется 1 февраля беременной жене (32 421 рублей), на ребенка до 3 лет — 13 895 рублей в месяц;
- выплата для погашения ипотеки. Выплачивается, если третий или последующий ребенок родился с 2019 года, а у родителя есть ипотека. Размер составляет 450 000 рублей только для одного кредита;
- региональный маткапитал. Выплата не зависит от федерального маткапитала, но условия и размер выплаты зависит от региона;
- стандартный вычет на детей. Это фиксированная сумма, на которую можно ежемесячно уменьшать налогооблагаемый доход при начислении НДФЛ;
- земельный участок. Многодетные семьи могут рассчитывать на бесплатные земельные участки или компенсации;
- отпуск вне очереди. Многодетным родителям предоставляется отпуск в любое время, а не по утвержденному графику до совершеннолетия детей.
Ранее Минтруд РФ объявил об индексации маткапитала и других социальных выплат в России с 1 февраля. Размер выплат будет проиндексирован на 8,4%
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