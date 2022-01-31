В Кургане без воды остались поселок, школа и детсад

Холодную воду отключили, чтобы устранить коммунальную аварию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане из-за коммунальной аварии отключили холодную воду в поселке Сиреневый, школе №25, детсаду №160, бане и нескольких домах. Данная информация была размещена 1 февраля на сайте компании «Водный Союз».

«В связи с устранением аварии на сетях водопровода по адресу ул. Пригородная, 2 без ХВС: п. Сиреневый — полностью. <…> Работает бригада компании», — указано в сообщении.

Также без холодной воды остались:

ул. Добролюбова,73, 73стр.1 (баня),75;

ул. Карбышева, 60, 62, 66;

ул. Пирогова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 (д/сад №160), 15, 15а, 17 (школа №25);

ул. Пригородная,1а (Центр амбулаторного диализа);

котельная №23.

Частые коммунальные аварии в Кургане происходят из-за ветхого состояния сетей. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей требуют замены. В 2022 году «Водный Союз» планирует потратить около 220 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации.