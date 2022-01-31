В Кургане без воды остались поселок, школа и детсад

В Кургане из-за коммунальной аварии отключили холодную воду в поселке Сиреневый, школе №25, детсаду №160, бане и нескольких домах. Данная информация была размещена 1 февраля на сайте компании «Водный Союз».
«В связи с устранением аварии на сетях водопровода по адресу ул. Пригородная, 2 без ХВС: п. Сиреневый — полностью. <…> Работает бригада компании», — указано в сообщении.
Частые коммунальные аварии в Кургане происходят из-за ветхого состояния сетей. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей требуют замены. В 2022 году «Водный Союз» планирует потратить около 220 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации.
В Кургане из-за коммунальной аварии отключили холодную воду в поселке Сиреневый, школе №25, детсаду №160, бане и нескольких домах. Данная информация была размещена 1 февраля на сайте компании «Водный Союз». «В связи с устранением аварии на сетях водопровода по адресу ул. Пригородная, 2 без ХВС: п. Сиреневый — полностью. <…> Работает бригада компании», — указано в сообщении. Также без холодной воды остались: Частые коммунальные аварии в Кургане происходят из-за ветхого состояния сетей. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей требуют замены. В 2022 году «Водный Союз» планирует потратить около 220 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации.