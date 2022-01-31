31 января 2022

В Кургане без воды остались поселок, школа и детсад

© Служба новостей «URA.RU»
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Отключение ХВС. Курган , нет воды, отключение воды, водоснабжение, водопроводный кран, хвс
Холодную воду отключили, чтобы устранить коммунальную аварию Фото:

В Кургане из-за коммунальной аварии отключили холодную воду в поселке Сиреневый, школе №25, детсаду №160, бане и нескольких домах. Данная информация была размещена 1 февраля на сайте компании «Водный Союз».

«В связи с устранением аварии на сетях водопровода по адресу ул. Пригородная, 2 без ХВС: п. Сиреневый — полностью. <…> Работает бригада компании», — указано в сообщении.

Также без холодной воды остались:

  • ул. Добролюбова,73, 73стр.1 (баня),75;
  • ул. Карбышева, 60, 62, 66;
  • ул. Пирогова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 (д/сад №160), 15, 15а, 17 (школа №25);
  • ул. Пригородная,1а (Центр амбулаторного диализа);
  • котельная №23.

Частые коммунальные аварии в Кургане происходят из-за ветхого состояния сетей. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей требуют замены. В 2022 году «Водный Союз» планирует потратить около 220 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации.

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В Кургане из-за коммунальной аварии отключили холодную воду в поселке Сиреневый, школе №25, детсаду №160, бане и нескольких домах. Данная информация была размещена 1 февраля на сайте компании «Водный Союз». «В связи с устранением аварии на сетях водопровода по адресу ул. Пригородная, 2 без ХВС: п. Сиреневый — полностью. <…> Работает бригада компании», — указано в сообщении. Также без холодной воды остались: Частые коммунальные аварии в Кургане происходят из-за ветхого состояния сетей. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей требуют замены. В 2022 году «Водный Союз» планирует потратить около 220 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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