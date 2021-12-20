20 декабря 2021

В Кургане выделят больше денег на ремонт старых труб

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтные работы на Арбинских очистных сооружениях. Курган, трубопровод, ремонт труб, ремонт, арбинский водопровод, арбинка
В «Водном Союзе» рассказали о планах по ремонту ветхих сетей на 2022 год Фото:

В 2022 году компания «Водный Союз» (отвечает за водоснабжение Кургана) планирует направить на ремонт ветхих сетей около 220 млн рублей. Это почти в 1,5 раза больше, чем в 2021 году, сообщили URA.RU в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

«В 2022 году на выполнение ремонтной программы „Водного Союза“ запланировано 220 млн рублей. Это на 70 млн больше, чем в 2021 году. Работы на водопроводных сетях города оценены в 124 млн рублей, на сетях канализации — в 96 млн рублей», — рассказали в компании.

Так, в течение года «Водный Союз» планирует заменить аварийные участки водопровода вдоль берега реки Черная со стороны улицы Молодежи (300 метров), по ул. Дзержинского (500 метров) и улице Панфилова (500 метров). Также компания заменит ветхий участок напорного коллектора по улице Чернореченской (420 метров) на новый, планируется промыть около четырех километров канализационных сетей.

Помимо этого, масштабные работы пройдут и на очистных сооружениях водопровода в центре города пройдет капремонт здания насосной станции и ремонт баков в галерее чистой воды, а на очистных сооружениях канализации заменят систему аэрации на двух аэротенках, насосы, проведут капремонт нескольких зданий. Также в 2022 году планируют увеличить финансирование аварийных ремонтов на сетях.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2021 году «Водный Союз» планировал потратить на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации150 млн рублей. За три года на ремонт сетей компания направит более 600 млн рублей.

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В 2022 году компания «Водный Союз» (отвечает за водоснабжение Кургана) планирует направить на ремонт ветхих сетей около 220 млн рублей. Это почти в 1,5 раза больше, чем в 2021 году, сообщили URA.RU в пресс-службе ресурсоснабжающей организации. «В 2022 году на выполнение ремонтной программы „Водного Союза“ запланировано 220 млн рублей. Это на 70 млн больше, чем в 2021 году. Работы на водопроводных сетях города оценены в 124 млн рублей, на сетях канализации — в 96 млн рублей», — рассказали в компании. Так, в течение года «Водный Союз» планирует заменить аварийные участки водопровода вдоль берега реки Черная со стороны улицы Молодежи (300 метров), по ул. Дзержинского (500 метров) и улице Панфилова (500 метров). Также компания заменит ветхий участок напорного коллектора по улице Чернореченской (420 метров) на новый, планируется промыть около четырех километров канализационных сетей. Помимо этого, масштабные работы пройдут и на очистных сооружениях водопровода в центре города пройдет капремонт здания насосной станции и ремонт баков в галерее чистой воды, а на очистных сооружениях канализации заменят систему аэрации на двух аэротенках, насосы, проведут капремонт нескольких зданий. Также в 2022 году планируют увеличить финансирование аварийных ремонтов на сетях. Ранее URA.RU сообщало, что в 2021 году «Водный Союз» планировал потратить на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации150 млн рублей. За три года на ремонт сетей компания направит более 600 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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