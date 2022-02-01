01 февраля 2022

СМИ: некоторым россиянам разрешат посещать Бали. Условие

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, руслайн, взлет самолета, rusline
Вакцинированные «Спутником V» россияне смогут посещать Бали с 4 февраля Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Россияне, которые вакцинировались от коронавируса «Спутником V», с 4 февраля смогут летать на остров Бали. Об этом рассказал источник ТАСС в столице Индонезии Джакарте.

«Власти приняли решение с 4 февраля открыть курорт, который будет также доступен для россиян. Одним из обязательных требований въезда в страну является полная вакцинация. Индонезия разрешает прибытие иностранцев, получивших обе дозы „Спутника V“. Между тем, туристам по-прежнему придется находиться на карантине, но его срок сокращается с семи до пяти дней», — передает ТАСС слова источника.

Также отмечается, что прибыть на остров из-за рубежа можно будет только воздушным путем. При этом покидать остров и путешествовать по стране будет запрещено

Ранее министр торговли Индонезии Мухаммад Лутфи обещал, что для туристов из России страна откроется в августе, однако позже сроки были перенесены. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина заявила, что Бали откроется для российских туристов не раньше декабря, сообщает «Национальная служба новостей». При этом, в итоге, страна открылась для россиян только в октябре, уточняет MK.RU.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россияне, которые вакцинировались от коронавируса «Спутником V», с 4 февраля смогут летать на остров Бали. Об этом рассказал источник ТАСС в столице Индонезии Джакарте. «Власти приняли решение с 4 февраля открыть курорт, который будет также доступен для россиян. Одним из обязательных требований въезда в страну является полная вакцинация. Индонезия разрешает прибытие иностранцев, получивших обе дозы „Спутника V“. Между тем, туристам по-прежнему придется находиться на карантине, но его срок сокращается с семи до пяти дней», — передает ТАСС слова источника. Также отмечается, что прибыть на остров из-за рубежа можно будет только воздушным путем. При этом покидать остров и путешествовать по стране будет запрещено Ранее министр торговли Индонезии Мухаммад Лутфи обещал, что для туристов из России страна откроется в августе, однако позже сроки были перенесены. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина заявила, что Бали откроется для российских туристов не раньше декабря, сообщает «Национальная служба новостей». При этом, в итоге, страна открылась для россиян только в октябре, уточняет MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...