Власти Индонезии назвали срок открытия Бали для россиян

Бали откроется для россиян в августе. Об этом заявил министр торговли Индонезии Мухаммад Лутфи.
По его словам, в ближайшее время власти страны намерены привить всех жителей острова, чтобы он стал максимально безопасным для туристов. «Мы начали с Убуда, с горной части острова. Он станет первым районом, который отвечает всем стандартам ВОЗ для туризма. Надеюсь, к концу лета нам удастся реализовать эту стратегию, и мы сможем пригласить всех россиян на Бали до конца лета, в августе», — сказал Лютфи «Известиям».
При этом он отметил, что пускать будут туристов с прививкой от коронавируса. Однако поставить вакцину можно будет прямо на Бали.
Ранее также стало известно, что Черногория готова принять россиян без ПЦР-тестов на коронавирус. Более того, если россиянин заразился COVID-19 в Черногории, он будет обеспечен бесплатной медицинской помощью, пишет агентство Nation News. Министр экономического развития страны Яков Милатович уточнил, что россиянам также не нужны визы для въезда, приводит его слова RT.
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