09 июня 2021

Власти Индонезии назвали срок открытия Бали для россиян

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прибытие Белавиа в Кольцово. Екатеринбург , аэропорт, полет, авиация, самолет, самолет в небе, самолет летит
Полететь на Бали можно будут уже в августе Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Бали откроется для россиян в августе. Об этом заявил министр торговли Индонезии Мухаммад Лутфи.

По его словам, в ближайшее время власти страны намерены привить всех жителей острова, чтобы он стал максимально безопасным для туристов. «Мы начали с Убуда, с горной части острова. Он станет первым районом, который отвечает всем стандартам ВОЗ для туризма. Надеюсь, к концу лета нам удастся реализовать эту стратегию, и мы сможем пригласить всех россиян на Бали до конца лета, в августе», — сказал Лютфи «Известиям».

При этом он отметил, что пускать будут туристов с прививкой от коронавируса. Однако поставить вакцину можно будет прямо на Бали.

Ранее также стало известно, что Черногория готова принять россиян без ПЦР-тестов на коронавирус. Более того, если россиянин заразился COVID-19 в Черногории, он будет обеспечен бесплатной медицинской помощью, пишет агентство Nation News. Министр экономического развития страны Яков Милатович уточнил, что россиянам также не нужны визы для въезда, приводит его слова RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...