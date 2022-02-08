Зюганов предупредил Путина о новой угрозе на выборах президента. «Подстава всей стране»

08 февраля 2022 в 13:06 Размер текста - 17 +

Геннадий Зюганов заявил, что в РФ есть угроза износа коммунальной системы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что президенту РФ Владимиру Путину на выборах главы государства грозят серьезные риски из-за ликвидации системы управления. Такое заявление Зюганов сделал на парламентских слушаниях в Госдуме по реформе ЖКХ. «Надо принимать экстренные меры. Мы подготовили и законы, и проекты, и бюджет развития, а они, вместо этого, — предлагают целую серию решений, которые ликвидируют нормальную систему управления. И это подарок Путину перед его выборной кампанией. Это не подарок. Это, вообще говоря, подстава всей стране, которая не может жить и управляться только одной исполнительной властью», — высказался Зюганов, передает его слова РИА «Новый день». По его словам, России угрожает износ коммунальной системы. Проблемы этой сферы может усугубить ее фактическая приватизация, считает политик. Он заявил, что в течение последних 30 лет каждая реформа в сфере ЖКХ «заканчивалась крупным поражением». Ранее Зюганов уже предупреждал Путина и председателя правительства Михаила Мишустина об опасности на следующих выборах президента. Он заявил, что выборы в 2024 году не будут спокойными. Президент РФ пока не принял решение об участии в выборах, но Конституция РФ позволяет ему переизбраться еще на один срок, цитирует RT его пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что президенту РФ Владимиру Путину на выборах главы государства грозят серьезные риски из-за ликвидации системы управления. Такое заявление Зюганов сделал на парламентских слушаниях в Госдуме по реформе ЖКХ. «Надо принимать экстренные меры. Мы подготовили и законы, и проекты, и бюджет развития, а они, вместо этого, — предлагают целую серию решений, которые ликвидируют нормальную систему управления. И это подарок Путину перед его выборной кампанией. Это не подарок. Это, вообще говоря, подстава всей стране, которая не может жить и управляться только одной исполнительной властью», — высказался Зюганов, передает его слова РИА «Новый день». По его словам, России угрожает износ коммунальной системы. Проблемы этой сферы может усугубить ее фактическая приватизация, считает политик. Он заявил, что в течение последних 30 лет каждая реформа в сфере ЖКХ «заканчивалась крупным поражением». Ранее Зюганов уже предупреждал Путина и председателя правительства Михаила Мишустина об опасности на следующих выборах президента. Он заявил, что выборы в 2024 году не будут спокойными. Президент РФ пока не принял решение об участии в выборах, но Конституция РФ позволяет ему переизбраться еще на один срок, цитирует RT его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.