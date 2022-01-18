Зюганов предупредил Путина об опасности президентских выборов

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин пока не определился по поводу участия в выборах Фото:

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов предупредил президента РФ Владимира Путина и главу правительства Михаила Мишустина, что выборы президента в 2024 году будут неспокойными. Об этом Зюганов сказал на заседании Госдумы.

«Еще раз заявляю, 2024 год не будет спокойным. Я говорил это открыто и президенту, и администрации и Мишустину», — заявил он на заседании, которое транслировалось на сайте Госдумы. Причина того, что выборы будут неспокойными, в низком уровне жизни, отметил он.

Путин пока не решил, будет ли участвовать в президентских выборах в 2024 году. У главы государства есть право переизбраться на еще один срок. По его словам, наличие такой возможности стабилизирует обстановку в стране. Он сказал, что до следующих выборов еще много времени, пишет «Ридус». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин с большой долей вероятности порекомендует преемника, когда такие предпочтения будут.

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Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов предупредил президента РФ Владимира Путина и главу правительства Михаила Мишустина, что выборы президента в 2024 году будут неспокойными. Об этом Зюганов сказал на заседании Госдумы. «Еще раз заявляю, 2024 год не будет спокойным. Я говорил это открыто и президенту, и администрации и Мишустину», — заявил он на заседании, которое транслировалось на сайте Госдумы. Причина того, что выборы будут неспокойными, в низком уровне жизни, отметил он. Путин пока не решил, будет ли участвовать в президентских выборах в 2024 году. У главы государства есть право переизбраться на еще один срок. По его словам, наличие такой возможности стабилизирует обстановку в стране. Он сказал, что до следующих выборов еще много времени, пишет «Ридус». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин с большой долей вероятности порекомендует преемника, когда такие предпочтения будут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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