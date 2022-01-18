Зюганов предупредил Путина об опасности президентских выборов

18 января 2022 в 19:29 Размер текста - 17 +

Владимир Путин пока не определился по поводу участия в выборах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов предупредил президента РФ Владимира Путина и главу правительства Михаила Мишустина, что выборы президента в 2024 году будут неспокойными. Об этом Зюганов сказал на заседании Госдумы. «Еще раз заявляю, 2024 год не будет спокойным. Я говорил это открыто и президенту, и администрации и Мишустину», — заявил он на заседании, которое транслировалось на сайте Госдумы. Причина того, что выборы будут неспокойными, в низком уровне жизни, отметил он. Путин пока не решил, будет ли участвовать в президентских выборах в 2024 году. У главы государства есть право переизбраться на еще один срок. По его словам, наличие такой возможности стабилизирует обстановку в стране. Он сказал, что до следующих выборов еще много времени, пишет «Ридус». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин с большой долей вероятности порекомендует преемника, когда такие предпочтения будут. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов предупредил президента РФ Владимира Путина и главу правительства Михаила Мишустина, что выборы президента в 2024 году будут неспокойными. Об этом Зюганов сказал на заседании Госдумы. «Еще раз заявляю, 2024 год не будет спокойным. Я говорил это открыто и президенту, и администрации и Мишустину», — заявил он на заседании, которое транслировалось на сайте Госдумы. Причина того, что выборы будут неспокойными, в низком уровне жизни, отметил он. Путин пока не решил, будет ли участвовать в президентских выборах в 2024 году. У главы государства есть право переизбраться на еще один срок. По его словам, наличие такой возможности стабилизирует обстановку в стране. Он сказал, что до следующих выборов еще много времени, пишет «Ридус». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин с большой долей вероятности порекомендует преемника, когда такие предпочтения будут.