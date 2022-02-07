07 февраля 2022

Курганские депутаты готовят губернатору проблемные вопросы

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12 Общее Собрание членов ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области. г. Курган , шумков вадим, фролов дмитрий
Курганские депутаты готовятся к докладу Вадима Шумкова (слева) о работе правительства области за год Фото:

Депутаты Курганской областной думы подготовят вопросы, на которые губернатор Вадим Шумков будет должен ответить, выступая с ежегодным отчетом о деятельности регионального правительства. Обсуждение вопросов включено в повестку заседаний думских комитетов, опубликованную на сайте регионального парламента.

«О вопросах к ежегодному отчету губернатора Курганской области о результатах деятельности правительства Курганской области», — такой вопрос включен в повестку ближайших заседаний всех комитетов. Они должны состояться 9 и 10 февраля.

Согласно Уставу Курганской области, губернатор должен раз в год отчитываться перед депутатами. «Курганская областная дума заслушивает ежегодные отчеты губернатора о результатах деятельности правительства, в том числе по вопросам, поставленным думой», — говорится в документе. В пресс-службе губернатора пообещали URA.RU предоставить информацию о дате отчета губернатора перед депутатами позже.

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Депутаты Курганской областной думы подготовят вопросы, на которые губернатор Вадим Шумков будет должен ответить, выступая с ежегодным отчетом о деятельности регионального правительства. Обсуждение вопросов включено в повестку заседаний думских комитетов, опубликованную на сайте регионального парламента. «О вопросах к ежегодному отчету губернатора Курганской области о результатах деятельности правительства Курганской области», — такой вопрос включен в повестку ближайших заседаний всех комитетов. Они должны состояться 9 и 10 февраля. Согласно Уставу Курганской области, губернатор должен раз в год отчитываться перед депутатами. «Курганская областная дума заслушивает ежегодные отчеты губернатора о результатах деятельности правительства, в том числе по вопросам, поставленным думой», — говорится в документе. В пресс-службе губернатора пообещали URA.RU предоставить информацию о дате отчета губернатора перед депутатами позже.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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