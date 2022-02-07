Курганские депутаты готовят губернатору проблемные вопросы

08 февраля 2022 в 17:29 Размер текста - 17 +

Курганские депутаты готовятся к докладу Вадима Шумкова (слева) о работе правительства области за год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты Курганской областной думы подготовят вопросы, на которые губернатор Вадим Шумков будет должен ответить, выступая с ежегодным отчетом о деятельности регионального правительства. Обсуждение вопросов включено в повестку заседаний думских комитетов, опубликованную на сайте регионального парламента. «О вопросах к ежегодному отчету губернатора Курганской области о результатах деятельности правительства Курганской области», — такой вопрос включен в повестку ближайших заседаний всех комитетов. Они должны состояться 9 и 10 февраля. Согласно Уставу Курганской области, губернатор должен раз в год отчитываться перед депутатами. «Курганская областная дума заслушивает ежегодные отчеты губернатора о результатах деятельности правительства, в том числе по вопросам, поставленным думой», — говорится в документе. В пресс-службе губернатора пообещали URA.RU предоставить информацию о дате отчета губернатора перед депутатами позже. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Депутаты Курганской областной думы подготовят вопросы, на которые губернатор Вадим Шумков будет должен ответить, выступая с ежегодным отчетом о деятельности регионального правительства. Обсуждение вопросов включено в повестку заседаний думских комитетов, опубликованную на сайте регионального парламента. «О вопросах к ежегодному отчету губернатора Курганской области о результатах деятельности правительства Курганской области», — такой вопрос включен в повестку ближайших заседаний всех комитетов. Они должны состояться 9 и 10 февраля. Согласно Уставу Курганской области, губернатор должен раз в год отчитываться перед депутатами. «Курганская областная дума заслушивает ежегодные отчеты губернатора о результатах деятельности правительства, в том числе по вопросам, поставленным думой», — говорится в документе. В пресс-службе губернатора пообещали URA.RU предоставить информацию о дате отчета губернатора перед депутатами позже.