Власти России придумали способ переселять россиян за счет пенсий

На новые организации, которые зарегистрированы на территории Курильских островов, будут применяться пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6%. Соответствующий документ опубликован в базе законопроектов Госдумы.
Данный законопроект предлагает внести поправки в закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ». «В течение 20 лет с момента регистрации на территории Курильских островов участниками будут применяться пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6 процента. При этом тариф на пенсионное страхование для таких компаний будет составлять 6%», — сказано в пояснительной записке.
Отмечается, что принятие законопроекта потребует увеличения объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Принятие законопроекта не окажет влияния на достижение целей государственных программ.
Ранее в России проиндексировали пенсии неработающим пенсионерам выше уровня инфляции. Им подняли выплаты на 8,6% по предложению президента РФ Владимира Путина. Пенсионеры с 1 февраля начали получать увеличенные выплаты. На индексацию пенсий работающим понадобится более 500 млрд рублей, сообщает сайт MK.RU.
На новые организации, которые зарегистрированы на территории Курильских островов, будут применяться пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6%. Соответствующий документ опубликован в базе законопроектов Госдумы. Данный законопроект предлагает внести поправки в закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ». «В течение 20 лет с момента регистрации на территории Курильских островов участниками будут применяться пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6 процента. При этом тариф на пенсионное страхование для таких компаний будет составлять 6%», — сказано в пояснительной записке. Отмечается, что принятие законопроекта потребует увеличения объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Принятие законопроекта не окажет влияния на достижение целей государственных программ. Ранее в России проиндексировали пенсии неработающим пенсионерам выше уровня инфляции. Им подняли выплаты на 8,6% по предложению президента РФ Владимира Путина. Пенсионеры с 1 февраля начали получать увеличенные выплаты. На индексацию пенсий работающим понадобится более 500 млрд рублей, сообщает сайт MK.RU.