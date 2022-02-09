Власти России придумали способ переселять россиян за счет пенсий

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Визит чешских инвесторов на Курганскую ТЭЦ-2. Курган, депутат, чиновник, очки в руках
Кабмин внес в Думу законопроект о снижении страховых взносов для инвесторов на Курилах Фото:

На новые организации, которые зарегистрированы на территории Курильских островов, будут применяться пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6%. Соответствующий документ опубликован в базе законопроектов Госдумы.

Данный законопроект предлагает внести поправки в закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ». «В течение 20 лет с момента регистрации на территории Курильских островов участниками будут применяться пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6 процента. При этом тариф на пенсионное страхование для таких компаний будет составлять 6%», — сказано в пояснительной записке.

Отмечается, что принятие законопроекта потребует увеличения объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Принятие законопроекта не окажет влияния на достижение целей государственных программ.

Ранее в России проиндексировали пенсии неработающим пенсионерам выше уровня инфляции. Им подняли выплаты на 8,6% по предложению президента РФ Владимира Путина. Пенсионеры с 1 февраля начали получать увеличенные выплаты. На индексацию пенсий работающим понадобится более 500 млрд рублей, сообщает сайт MK.RU.

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На новые организации, которые зарегистрированы на территории Курильских островов, будут применяться пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6%. Соответствующий документ опубликован в базе законопроектов Госдумы. Данный законопроект предлагает внести поправки в закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ». «В течение 20 лет с момента регистрации на территории Курильских островов участниками будут применяться пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6 процента. При этом тариф на пенсионное страхование для таких компаний будет составлять 6%», — сказано в пояснительной записке. Отмечается, что принятие законопроекта потребует увеличения объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Принятие законопроекта не окажет влияния на достижение целей государственных программ. Ранее в России проиндексировали пенсии неработающим пенсионерам выше уровня инфляции. Им подняли выплаты на 8,6% по предложению президента РФ Владимира Путина. Пенсионеры с 1 февраля начали получать увеличенные выплаты. На индексацию пенсий работающим понадобится более 500 млрд рублей, сообщает сайт MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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