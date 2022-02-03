Пенсионеры начали получать проиндексированные на 8,6% выплаты

03 февраля 2022 в 20:54 Размер текста - 17 +

Пенсии выросли выше уровня инфляции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российские пенсионеры начали получать выплаты, которые проиндексировали на 8,6%. Об этом сообщили в Пенсионном фонде (ПФР). «Неработающие пенсионеры с сегодняшнего дня начали получать проиндексированные выплаты. Вместе с пенсией за февраль поступит доплата за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%», — сообщается на сайте ПФР. Пенсию увеличат автоматически, для этого не нужно обращаться в Пенсионный фонд. Доставка выплаты через организации федеральной почтовой связи, банки и другие учреждения будет проходить с 3 по 25 февраля, сообщили в ПФР. С идеей индексации пенсий выше уровня инфляции выступал президент РФ Владимир Путин. В среднем сумма выросла почти до 19 тысяч рублей, сообщает «Дни.ру». Инициативу одобрили в Госдуме сразу в трех чтениях. Закон вступил в силу с 1 февраля. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские пенсионеры начали получать выплаты, которые проиндексировали на 8,6%. Об этом сообщили в Пенсионном фонде (ПФР). «Неработающие пенсионеры с сегодняшнего дня начали получать проиндексированные выплаты. Вместе с пенсией за февраль поступит доплата за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%», — сообщается на сайте ПФР. Пенсию увеличат автоматически, для этого не нужно обращаться в Пенсионный фонд. Доставка выплаты через организации федеральной почтовой связи, банки и другие учреждения будет проходить с 3 по 25 февраля, сообщили в ПФР. С идеей индексации пенсий выше уровня инфляции выступал президент РФ Владимир Путин. В среднем сумма выросла почти до 19 тысяч рублей, сообщает «Дни.ру». Инициативу одобрили в Госдуме сразу в трех чтениях. Закон вступил в силу с 1 февраля.