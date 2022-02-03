Пенсионеры начали получать проиндексированные на 8,6% выплаты

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Пенсии выросли выше уровня инфляции Фото:

Российские пенсионеры начали получать выплаты, которые проиндексировали на 8,6%. Об этом сообщили в Пенсионном фонде (ПФР).

«Неработающие пенсионеры с сегодняшнего дня начали получать проиндексированные выплаты. Вместе с пенсией за февраль поступит доплата за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%», — сообщается на сайте ПФР.

Пенсию увеличат автоматически, для этого не нужно обращаться в Пенсионный фонд. Доставка выплаты через организации федеральной почтовой связи, банки и другие учреждения будет проходить с 3 по 25 февраля, сообщили в ПФР.

С идеей индексации пенсий выше уровня инфляции выступал президент РФ Владимир Путин. В среднем сумма выросла почти до 19 тысяч рублей, сообщает «Дни.ру». Инициативу одобрили в Госдуме сразу в трех чтениях. Закон вступил в силу с 1 февраля.

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Российские пенсионеры начали получать выплаты, которые проиндексировали на 8,6%. Об этом сообщили в Пенсионном фонде (ПФР). «Неработающие пенсионеры с сегодняшнего дня начали получать проиндексированные выплаты. Вместе с пенсией за февраль поступит доплата за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%», — сообщается на сайте ПФР. Пенсию увеличат автоматически, для этого не нужно обращаться в Пенсионный фонд. Доставка выплаты через организации федеральной почтовой связи, банки и другие учреждения будет проходить с 3 по 25 февраля, сообщили в ПФР. С идеей индексации пенсий выше уровня инфляции выступал президент РФ Владимир Путин. В среднем сумма выросла почти до 19 тысяч рублей, сообщает «Дни.ру». Инициативу одобрили в Госдуме сразу в трех чтениях. Закон вступил в силу с 1 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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