10 февраля 2022
09 февраля 2022

В ХМАО прилетят оленеводы со всего мира

© Служба новостей «URA.RU»
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Хантыйское стойбище Кантеровых, Сургутский район., ханты, кмнс, оленевод, олени, аборигены
В Ханты-Мансийске пройдет Всемирный конгресс оленеводов Фото:

Югра впервые примет Всемирный конгресс оленеводов. Мероприятия состоится в Ханты-Мансийске с 4 по 8 марта. Об этом сообщается на официальном сайте органов государственной власти ХМАО.

«Югра выбрана площадкой проведения впервые, что связано с высокой оценкой региона в обеспечении законных интересов, комплексном социально-экономическом и культурном развитии коренных малочисленных народов Севера», — сообщается в релизе. К участию в конгрессе приглашены делегаты из 29 оленеводческих регионов мира.

В программе мероприятия запланировано проведение конкурса профессионального мастерства среди югорских оленеводов на кубок губернатора ХМАО. На конгрессе пройдут обсуждение социальных проектов, предусмотрена работа креативных этномастерских и проведение гастрономического этнофестиваля «Со вкусом Севера». Важной частью форума станет выбор нового совета ассоциации «Оленеводы мира».

Окружные власти отметили, что конгресс проходит раз в четыре года. Он выступает ареной для диалога между оленеводами, представителями научных кругов и специалистами по вопросам оленеводства и коренного населения.

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Югра впервые примет Всемирный конгресс оленеводов. Мероприятия состоится в Ханты-Мансийске с 4 по 8 марта. Об этом сообщается на официальном сайте органов государственной власти ХМАО. «Югра выбрана площадкой проведения впервые, что связано с высокой оценкой региона в обеспечении законных интересов, комплексном социально-экономическом и культурном развитии коренных малочисленных народов Севера», — сообщается в релизе. К участию в конгрессе приглашены делегаты из 29 оленеводческих регионов мира. В программе мероприятия запланировано проведение конкурса профессионального мастерства среди югорских оленеводов на кубок губернатора ХМАО. На конгрессе пройдут обсуждение социальных проектов, предусмотрена работа креативных этномастерских и проведение гастрономического этнофестиваля «Со вкусом Севера». Важной частью форума станет выбор нового совета ассоциации «Оленеводы мира». Окружные власти отметили, что конгресс проходит раз в четыре года. Он выступает ареной для диалога между оленеводами, представителями научных кругов и специалистами по вопросам оленеводства и коренного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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