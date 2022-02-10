В ХМАО прилетят оленеводы со всего мира

В Ханты-Мансийске пройдет Всемирный конгресс оленеводов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Югра впервые примет Всемирный конгресс оленеводов. Мероприятия состоится в Ханты-Мансийске с 4 по 8 марта. Об этом сообщается на официальном сайте органов государственной власти ХМАО.

«Югра выбрана площадкой проведения впервые, что связано с высокой оценкой региона в обеспечении законных интересов, комплексном социально-экономическом и культурном развитии коренных малочисленных народов Севера», — сообщается в релизе. К участию в конгрессе приглашены делегаты из 29 оленеводческих регионов мира.

В программе мероприятия запланировано проведение конкурса профессионального мастерства среди югорских оленеводов на кубок губернатора ХМАО. На конгрессе пройдут обсуждение социальных проектов, предусмотрена работа креативных этномастерских и проведение гастрономического этнофестиваля «Со вкусом Севера». Важной частью форума станет выбор нового совета ассоциации «Оленеводы мира».

Окружные власти отметили, что конгресс проходит раз в четыре года. Он выступает ареной для диалога между оленеводами, представителями научных кругов и специалистами по вопросам оленеводства и коренного населения.