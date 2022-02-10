Дистанционное обучение в школах Тюменской области продлено с 14 по 19 февраля в крупнейших муниципалитетах. Об этом сообщил замгубернатора Алексей Райдер во время онлайн-обращения к жителям региона.
«Дистанционный режим обучения сохраняется в школах Тюмени, Тюменского района, Тобольска и Ишима с 14 до 19 февраля. В других муниципалитетах региона школы могут вернуться к обычному режиму работы», — рассказал чиновник. На дистанте остаются и учреждения дополнительного образования.
По информации властей, студенты коллежей и техникумов также продолжают дистанционное обучение с 14 по 19 февраля. Вузам региона рекомендовано продлить дистант на этот период. Ранее в Тюменской области дистанционное обучение было введено с 31 января по 12 февраля.
Дистанционное обучение в школах Тюменской области продлено с 14 по 19 февраля в крупнейших муниципалитетах. Об этом сообщил замгубернатора Алексей Райдер во время онлайн-обращения к жителям региона. «Дистанционный режим обучения сохраняется в школах Тюмени, Тюменского района, Тобольска и Ишима с 14 до 19 февраля. В других муниципалитетах региона школы могут вернуться к обычному режиму работы», — рассказал чиновник. На дистанте остаются и учреждения дополнительного образования. По информации властей, студенты коллежей и техникумов также продолжают дистанционное обучение с 14 по 19 февраля. Вузам региона рекомендовано продлить дистант на этот период. Ранее в Тюменской области дистанционное обучение было введено с 31 января по 12 февраля.