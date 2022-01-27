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Тюменских школьников и студентов ссузов отправили на дистант

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Тюменские школы переведены на дистанционное обучение до 12 февраля Фото:
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Все школы Тюменской области переведены на дистанционное обучение с 31 января по 12 февраля. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. На удаленный формат обучения также рекомендовано перейти вузам региона.

«В Тюменской области все школы переводятся на дистанционное обучение с 31 января по 12 февраля. Школьники и студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального образования, переходят на дистант. Такое решение принял оперативный штаб Тюменской области», — сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

Там уточнили, что данная рекомендация касается всех учебных заведений независимо от формы собственности. Также в Тюменской области временно приостановлены занятия в секциях и кружках. Это не касается тренировок спортивных сборных команд Тюменской области. Школьникам льготной категории выдадут продуктовые наборы. Детские сады продолжают работать в штатном режиме.

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Все школы Тюменской области переведены на дистанционное обучение с 31 января по 12 февраля. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. На удаленный формат обучения также рекомендовано перейти вузам региона. «В Тюменской области все школы переводятся на дистанционное обучение с 31 января по 12 февраля. Школьники и студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального образования, переходят на дистант. Такое решение принял оперативный штаб Тюменской области», — сообщает Информационный центр правительства Тюменской области. Там уточнили, что данная рекомендация касается всех учебных заведений независимо от формы собственности. Также в Тюменской области временно приостановлены занятия в секциях и кружках. Это не касается тренировок спортивных сборных команд Тюменской области. Школьникам льготной категории выдадут продуктовые наборы. Детские сады продолжают работать в штатном режиме.
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