Telegram-канал опубликовал сметы поставок оружия НАТО на Украину

12 февраля 2022 в 10:30 Размер текста - 17 +

Общая сумма поставок оружия на Украину из стран НАТО составила более 700 миллионов долларов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Страны НАТО поставляют на Украину не только оборонительное оружие. К такому выводу пришла хакерская группа «Берегини», которая выложила в своем telegram-канале сметы на вооружение, поставляемое Киеву из США, Великобритании и других государств. В перечне — противотанковые комплексы Javelin, гранатометы и пулеметы, а также боеприпасы с разрывным снарядом. «Поставки идут с 2014 года, и сейчас объемы ввозимого „оборонительного“ оружия наращиваются. Вооружение и военное имущество уже поставлено на сумму более 700 миллионов долларов!» — сообщается в telegram-канале Beregini. Согласно документам, опубликованным хакерской группой, в конце января 2022 года Украина получила 30 противотанковых комплексов Javelin. К ним прилагалось 180 ракет, а также боеприпасы и комплектующие. Общая сумма поставок составила более 24 миллионов долларов США. Также на вооружение украинской армии поступили шведские противоракетные комплексы Next-Generation Light Anti Tank Weapon (NLAW). Они предназначены для уничтожения полевых укреплений и борьбы с бронетехникой в ближнем бою. NLAW был разработана в рамках проекта министерства обороны Великобритании. Стоимость одного комплекса составляет более 14 000 фунтов стерлингов. Согласно одному из документов, общая стоимость поставок NLAW составила 28,5 миллиона фунтов стерлингов. Помимо этого, Украина получила снайперские комплексы под патроны 338-го калибра и оптические прицелы, гранатометы и пулеметы, а также боеприпасы с разрывным снарядом. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что на территории республики приземлился очередной самолет с военной помощью от США. Он доставил около 90 тонн боеприпасов. По словам Резникова, общий вес военной помощи от США достигает 1,3 тысячи тонн, передает RT. Корреспондент URA.RU направил запрос в минобороны Украины. На момент публикации ответ не был получен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Страны НАТО поставляют на Украину не только оборонительное оружие. К такому выводу пришла хакерская группа «Берегини», которая выложила в своем telegram-канале сметы на вооружение, поставляемое Киеву из США, Великобритании и других государств. В перечне — противотанковые комплексы Javelin, гранатометы и пулеметы, а также боеприпасы с разрывным снарядом. «Поставки идут с 2014 года, и сейчас объемы ввозимого „оборонительного“ оружия наращиваются. Вооружение и военное имущество уже поставлено на сумму более 700 миллионов долларов!» — сообщается в telegram-канале Beregini. Согласно документам, опубликованным хакерской группой, в конце января 2022 года Украина получила 30 противотанковых комплексов Javelin. К ним прилагалось 180 ракет, а также боеприпасы и комплектующие. Общая сумма поставок составила более 24 миллионов долларов США. Также на вооружение украинской армии поступили шведские противоракетные комплексы Next-Generation Light Anti Tank Weapon (NLAW). Они предназначены для уничтожения полевых укреплений и борьбы с бронетехникой в ближнем бою. NLAW был разработана в рамках проекта министерства обороны Великобритании. Стоимость одного комплекса составляет более 14 000 фунтов стерлингов. Согласно одному из документов, общая стоимость поставок NLAW составила 28,5 миллиона фунтов стерлингов. Помимо этого, Украина получила снайперские комплексы под патроны 338-го калибра и оптические прицелы, гранатометы и пулеметы, а также боеприпасы с разрывным снарядом. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что на территории республики приземлился очередной самолет с военной помощью от США. Он доставил около 90 тонн боеприпасов. По словам Резникова, общий вес военной помощи от США достигает 1,3 тысячи тонн, передает RT. Корреспондент URA.RU направил запрос в минобороны Украины. На момент публикации ответ не был получен.