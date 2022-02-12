Зеленский потребовал доказать планы России вторгнуться на Украину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Зеленский призвал предоставлять доказательства о якобы планируемом на 16 февраля вторжении Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский призвал предоставлять доказательства о якобы планируемом на 16 февраля вторжении. По его словам, в последнее время в СМИ появилось достаточно сообщений на данную тему, и Киеву необходимо быть готовым к любым шагам «с любой границы».

«Если у вас или у каких-то людей есть дополнительная информация о стопроцентном вторжении РФ на Украину начиная с 16 числа [февраля], дайте нам, пожалуйста, такую информацию. На сегодня в информационном пространстве есть много информации о глубокой полномасштабной войне со стороны РФ. Украине необходимо быть готовой к любым шагам с любой границы», — приводит ТАСС слова Зеленского, сказанные им на брифинге.

Ранее Командующий Операцией объединенных сил (ООС) Украины в Донбассе Александр Павлюк назвал дату возможного вторжения РФ в Киев. По его словам, это якобы произойдет 20 февраля, сообщило The Times. Заявления западных стран о подготовке «вторжения» на Украину являются прикрытием подготовки провокаций со стороны Киева, цитирует Nation News официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал предоставлять доказательства о якобы планируемом на 16 февраля вторжении. По его словам, в последнее время в СМИ появилось достаточно сообщений на данную тему, и Киеву необходимо быть готовым к любым шагам «с любой границы». «Если у вас или у каких-то людей есть дополнительная информация о стопроцентном вторжении РФ на Украину начиная с 16 числа [февраля], дайте нам, пожалуйста, такую информацию. На сегодня в информационном пространстве есть много информации о глубокой полномасштабной войне со стороны РФ. Украине необходимо быть готовой к любым шагам с любой границы», — приводит ТАСС слова Зеленского, сказанные им на брифинге. Ранее Командующий Операцией объединенных сил (ООС) Украины в Донбассе Александр Павлюк назвал дату возможного вторжения РФ в Киев. По его словам, это якобы произойдет 20 февраля, сообщило The Times. Заявления западных стран о подготовке «вторжения» на Украину являются прикрытием подготовки провокаций со стороны Киева, цитирует Nation News официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...