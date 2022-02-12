Зеленский потребовал доказать планы России вторгнуться на Украину

12 февраля 2022 в 18:09 Размер текста - 17 +

Зеленский призвал предоставлять доказательства о якобы планируемом на 16 февраля вторжении Фото: Официальный сайт президента Украины © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Президент Украины Владимир Зеленский призвал предоставлять доказательства о якобы планируемом на 16 февраля вторжении. По его словам, в последнее время в СМИ появилось достаточно сообщений на данную тему, и Киеву необходимо быть готовым к любым шагам «с любой границы». «Если у вас или у каких-то людей есть дополнительная информация о стопроцентном вторжении РФ на Украину начиная с 16 числа [февраля], дайте нам, пожалуйста, такую информацию. На сегодня в информационном пространстве есть много информации о глубокой полномасштабной войне со стороны РФ. Украине необходимо быть готовой к любым шагам с любой границы», — приводит ТАСС слова Зеленского, сказанные им на брифинге. Ранее Командующий Операцией объединенных сил (ООС) Украины в Донбассе Александр Павлюк назвал дату возможного вторжения РФ в Киев. По его словам, это якобы произойдет 20 февраля, сообщило The Times. Заявления западных стран о подготовке «вторжения» на Украину являются прикрытием подготовки провокаций со стороны Киева, цитирует Nation News официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал предоставлять доказательства о якобы планируемом на 16 февраля вторжении. По его словам, в последнее время в СМИ появилось достаточно сообщений на данную тему, и Киеву необходимо быть готовым к любым шагам «с любой границы». «Если у вас или у каких-то людей есть дополнительная информация о стопроцентном вторжении РФ на Украину начиная с 16 числа [февраля], дайте нам, пожалуйста, такую информацию. На сегодня в информационном пространстве есть много информации о глубокой полномасштабной войне со стороны РФ. Украине необходимо быть готовой к любым шагам с любой границы», — приводит ТАСС слова Зеленского, сказанные им на брифинге. Ранее Командующий Операцией объединенных сил (ООС) Украины в Донбассе Александр Павлюк назвал дату возможного вторжения РФ в Киев. По его словам, это якобы произойдет 20 февраля, сообщило The Times. Заявления западных стран о подготовке «вторжения» на Украину являются прикрытием подготовки провокаций со стороны Киева, цитирует Nation News официального представителя МИД РФ Марию Захарову.