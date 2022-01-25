Украинский генерал назвал «дату вторжения» России

Командующий ООС в Донбассе Павлюк назвал 20 февраля «датой вторжения» России Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Командующий Операцией объединенных сил (ООС) Украины в Донбассе Александр Павлюк назвал дату якобы вторжения России на территорию страны. По его словам, «нападение» должно произойти 20 февраля 2022 года. Об этом сообщает The Times.

«Среди различных сценариев 20 февраля отмечается как потенциальная дата начала вторжения: именно тогда в Пекине заканчиваются зимние Олимпийские игры, и 69-летний президент Путин, стремящийся ухаживать за китайцами, возможно, не захочет запятнать это событие. Это также знаменует собой завершение совместных российско-белорусских учений на границе с Украиной», — сказал Павлюк в интервью The Times.

По его словам, наступление России начнется с юго-востока. Такой выбор будет связан с тем, что там сосредоточена значительная часть оборонных предприятий страны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается нападать на Украину. В администрации президента США в свою очередь сообщили, что Россия готова вторгнуться на Украину с трех сторон. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил, что США намерено распространяет фейки о «российской угрозе», чтобы оправдать введение новых санкций.

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