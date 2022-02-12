Диетологи назвали самооценку основной причиной переедания

12 февраля 2022 в 21:50 Размер текста - 17 +

Чаще всего переедание связаны с психологическими проблемами Фото: Анна Майорова © URA.RU В большинстве случаев причинами переедания и пищевой зависимости являются нарушение в восприятии себя и окружающего мира. Об этом URA.RU рассказал диетолог, эндокринолог, психолог Антон Поляков. «5% случаев переедания — это эндокринологические сбои, 95% — наличие когнитивных искажений. Это нарушение восприятия себя. Установка — я недостаточно хорош, не заслуживаю любви, у меня не получится. Либо это искажение восприятия окружающего мира. Никто меня не понимает, никому нельзя доверять. А сами установки сами идут от социума, детско-родительских отношений», — сказал Антон Поляков. По его словам, при наличии зависимого поведения, в первую очередь, должна быть хорошая психотерапия. «Очень часто люди пытаются заедать депрессивные состояние, хронические тревоги. Очень большое значение имеет работа с гормонами мозга, которые отвечают за память, концентрацию внимания, пищевое поведение, спокойствие, умение держать волевой контроль. Необходимо проверить состояние ЖКТ, микробную экологию кишечника, оценить состояние углеводного обмена. У человека может наступать волчье чувство голода из-за этого», — объяснил психолог. Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург объяснил, что зависимый человек не тот, кто сделал выбор есть много, а кто боится есть. «Он борется с собой, срывается и ест еще больше, то есть совершает обычные действия, которые усиливают потребность в пище. Если это неврозы, то необходимо лечение. Можно еще привить понимание, что еда — потребность, борьба с собой редко дает положительный результат. Иногда мы не запрещаем есть вредную еду, но стараемся, чтобы соотношение продуктов сместилось в сторону полезных», — отметил эксперт. Диетолог-нутрициолог Ирина Писарева согласилась, что важно узнать причину переедания. «Если это психологическая проблема, то чаще всего — это какие-то стрессы, проблемы в семье, и из-за этого человек с помощью пищи улучшает себе настроение», — отметила собеседница URA.RU. Чаще всего люди предпочитают сладкую пищу. «Потребление этих продуктов повышает уровень дофамина и улучшает настроение, но не надолго. Так как человек хочет это повторить, он ест еще. Других способов он не знает», — объяснила специалист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В большинстве случаев причинами переедания и пищевой зависимости являются нарушение в восприятии себя и окружающего мира. Об этом URA.RU рассказал диетолог, эндокринолог, психолог Антон Поляков. «5% случаев переедания — это эндокринологические сбои, 95% — наличие когнитивных искажений. Это нарушение восприятия себя. Установка — я недостаточно хорош, не заслуживаю любви, у меня не получится. Либо это искажение восприятия окружающего мира. Никто меня не понимает, никому нельзя доверять. А сами установки сами идут от социума, детско-родительских отношений», — сказал Антон Поляков. По его словам, при наличии зависимого поведения, в первую очередь, должна быть хорошая психотерапия. «Очень часто люди пытаются заедать депрессивные состояние, хронические тревоги. Очень большое значение имеет работа с гормонами мозга, которые отвечают за память, концентрацию внимания, пищевое поведение, спокойствие, умение держать волевой контроль. Необходимо проверить состояние ЖКТ, микробную экологию кишечника, оценить состояние углеводного обмена. У человека может наступать волчье чувство голода из-за этого», — объяснил психолог. Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург объяснил, что зависимый человек не тот, кто сделал выбор есть много, а кто боится есть. «Он борется с собой, срывается и ест еще больше, то есть совершает обычные действия, которые усиливают потребность в пище. Если это неврозы, то необходимо лечение. Можно еще привить понимание, что еда — потребность, борьба с собой редко дает положительный результат. Иногда мы не запрещаем есть вредную еду, но стараемся, чтобы соотношение продуктов сместилось в сторону полезных», — отметил эксперт. Диетолог-нутрициолог Ирина Писарева согласилась, что важно узнать причину переедания. «Если это психологическая проблема, то чаще всего — это какие-то стрессы, проблемы в семье, и из-за этого человек с помощью пищи улучшает себе настроение», — отметила собеседница URA.RU. Чаще всего люди предпочитают сладкую пищу. «Потребление этих продуктов повышает уровень дофамина и улучшает настроение, но не надолго. Так как человек хочет это повторить, он ест еще. Других способов он не знает», — объяснила специалист.