Дочь экс-сенатора Гаевского раскрыла десятки миллионов на счетах

Блогер Александра Гаевская, дочь экс-губернатора Ставропольского края, экс-сенатора Валерия Гаевского в ходе прямого эфира в соцсети случайно показала выписку из банка на экране телефона. На балансе девушки оказалось более 60 миллионов рублей.
Гаевская живет в США и занимается стримингом. Во время одного из них девушка случайно показала экран телефона, на котором отобразилось уведомление от банка. Участники трансляции успели «заскринить» изображение с банковским балансом девушки.
Под последним постом в Instagram подписчики иронично похвалили Гаевскую за то, что она заработала такие суммы. «Ого, на стримах 800К баксов подняла, молодец! <…> Откуда 800К баксов у простой стримерши?» — пишут подписчики Гаевской.
Валерий Гаевский с 2008 по 2012 год занимал пост губернатора Ставрополья. А с 2016 по 2021 год он представлял регион в Совете Федерации. Его дочь регулярно выкладывает свои снимки в обнаженном виде.
Блогер Александра Гаевская, дочь экс-губернатора Ставропольского края, экс-сенатора Валерия Гаевского в ходе прямого эфира в соцсети случайно показала выписку из банка на экране телефона. На балансе девушки оказалось более 60 миллионов рублей. Гаевская живет в США и занимается стримингом. Во время одного из них девушка случайно показала экран телефона, на котором отобразилось уведомление от банка. Участники трансляции успели «заскринить» изображение с банковским балансом девушки. Под последним постом в Instagram подписчики иронично похвалили Гаевскую за то, что она заработала такие суммы. «Ого, на стримах 800К баксов подняла, молодец! <…> Откуда 800К баксов у простой стримерши?» — пишут подписчики Гаевской. Валерий Гаевский с 2008 по 2012 год занимал пост губернатора Ставрополья. А с 2016 по 2021 год он представлял регион в Совете Федерации. Его дочь регулярно выкладывает свои снимки в обнаженном виде.