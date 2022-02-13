Дочь экс-сенатора Гаевского раскрыла десятки миллионов на счетах

13 февраля 2022 в 19:20 Размер текста - 17 +

В Сети обсуждают 60 млн рублей на счету дочери экс-главы Ставрополья Фото: Анна Майорова © URA.RU Блогер Александра Гаевская, дочь экс-губернатора Ставропольского края, экс-сенатора Валерия Гаевского в ходе прямого эфира в соцсети случайно показала выписку из банка на экране телефона. На балансе девушки оказалось более 60 миллионов рублей. Гаевская живет в США и занимается стримингом. Во время одного из них девушка случайно показала экран телефона, на котором отобразилось уведомление от банка. Участники трансляции успели «заскринить» изображение с банковским балансом девушки. Под последним постом в Instagram подписчики иронично похвалили Гаевскую за то, что она заработала такие суммы. «Ого, на стримах 800К баксов подняла, молодец! <…> Откуда 800К баксов у простой стримерши?» — пишут подписчики Гаевской. Валерий Гаевский с 2008 по 2012 год занимал пост губернатора Ставрополья. А с 2016 по 2021 год он представлял регион в Совете Федерации. Его дочь регулярно выкладывает свои снимки в обнаженном виде. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Блогер Александра Гаевская, дочь экс-губернатора Ставропольского края, экс-сенатора Валерия Гаевского в ходе прямого эфира в соцсети случайно показала выписку из банка на экране телефона. На балансе девушки оказалось более 60 миллионов рублей. Гаевская живет в США и занимается стримингом. Во время одного из них девушка случайно показала экран телефона, на котором отобразилось уведомление от банка. Участники трансляции успели «заскринить» изображение с банковским балансом девушки. Под последним постом в Instagram подписчики иронично похвалили Гаевскую за то, что она заработала такие суммы. «Ого, на стримах 800К баксов подняла, молодец! <…> Откуда 800К баксов у простой стримерши?» — пишут подписчики Гаевской. Валерий Гаевский с 2008 по 2012 год занимал пост губернатора Ставрополья. А с 2016 по 2021 год он представлял регион в Совете Федерации. Его дочь регулярно выкладывает свои снимки в обнаженном виде.