Лавров рассказал о реакции России на ответы США и НАТО

Россия сформулировала реакцию на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности. Документ занимает 10 страниц. Об этом рассказал МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Он сформулирован на 10 страницах», — доложил Лавров Путину, отвечая на вопрос, действительно ли уже есть проект ответа на письма США и НАТО. Трансляция встречи доступна на youtube-канале РБК.
Ранее США и НАТО передали России свои предложения по гарантиям безопасности для дальнейшего обсуждения. По информации Госдепартамента США, в письмах представлены идеи для дальнейшего дипломатического взаимодействия.
Россия сформулировала реакцию на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности. Документ занимает 10 страниц. Об этом рассказал МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. «Он сформулирован на 10 страницах», — доложил Лавров Путину, отвечая на вопрос, действительно ли уже есть проект ответа на письма США и НАТО. Трансляция встречи доступна на youtube-канале РБК. Ранее США и НАТО передали России свои предложения по гарантиям безопасности для дальнейшего обсуждения. По информации Госдепартамента США, в письмах представлены идеи для дальнейшего дипломатического взаимодействия.