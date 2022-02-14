Лавров рассказал о реакции России на ответы США и НАТО

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Ответ НАТО и США сформулирован на 10 страницах, сказал Лавров Фото:
новость из сюжета
Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Россия сформулировала реакцию на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности. Документ занимает 10 страниц. Об этом рассказал МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Он сформулирован на 10 страницах», — доложил Лавров Путину, отвечая на вопрос, действительно ли уже есть проект ответа на письма США и НАТО. Трансляция встречи доступна на youtube-канале РБК.

Ранее США и НАТО передали России свои предложения по гарантиям безопасности для дальнейшего обсуждения. По информации Госдепартамента США, в письмах представлены идеи для дальнейшего дипломатического взаимодействия.

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Россия сформулировала реакцию на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности. Документ занимает 10 страниц. Об этом рассказал МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. «Он сформулирован на 10 страницах», — доложил Лавров Путину, отвечая на вопрос, действительно ли уже есть проект ответа на письма США и НАТО. Трансляция встречи доступна на youtube-канале РБК. Ранее США и НАТО передали России свои предложения по гарантиям безопасности для дальнейшего обсуждения. По информации Госдепартамента США, в письмах представлены идеи для дальнейшего дипломатического взаимодействия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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