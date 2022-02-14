Лавров рассказал о реакции России на ответы США и НАТО 14 февраля 2022 в 18:32 Размер текста - 17 + Ответ НАТО и США сформулирован на 10 страницах, сказал Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США Россия сформулировала реакцию на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности. Документ занимает 10 страниц. Об этом рассказал МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. «Он сформулирован на 10 страницах», — доложил Лавров Путину, отвечая на вопрос, действительно ли уже есть проект ответа на письма США и НАТО. Трансляция встречи доступна на youtube-канале РБК. Ранее США и НАТО передали России свои предложения по гарантиям безопасности для дальнейшего обсуждения. По информации Госдепартамента США, в письмах представлены идеи для дальнейшего дипломатического взаимодействия. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Россия сформулировала реакцию на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности. Документ занимает 10 страниц. Об этом рассказал МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. «Он сформулирован на 10 страницах», — доложил Лавров Путину, отвечая на вопрос, действительно ли уже есть проект ответа на письма США и НАТО. Трансляция встречи доступна на youtube-канале РБК. Ранее США и НАТО передали России свои предложения по гарантиям безопасности для дальнейшего обсуждения. По информации Госдепартамента США, в письмах представлены идеи для дальнейшего дипломатического взаимодействия. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям