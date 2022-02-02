В Госдепе объяснили, когда США пойдут навстречу России

03 февраля 2022 в 09:50 Размер текста - 17 +

США и НАТО представили Росси свои предложения для дальнейшего дипломатического взаимодействия, сообщил Нед Прайс Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Переговоры России и НАТО США прекратят предпринимать меры по обороне и сдерживанию после того, как убедятся в деэскалации конфликта на востоке Украины. Об этом заявил официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс. Он уточнил, что США и НАТО передали Москве предложения для дальнейшего дипломатического взаимодействия. «До тех пор, пока мы не увидим деэскалации, до тех пор, пока мы не увидим признаков того, что Россия прекратила и свернула подготовку к потенциальной агрессии, для нас будет разумно продолжать предпринимать шаги в духе обороны и сдерживания. Это то, что мы будем продолжать делать. Это то, чем мы занимаемся уже несколько недель», — цитирует Неда Прайса официальный сайт Госдепартамента. Представитель Госдепа напомнил, что США и НАТО передали России свои предложения по гарантиям безопасности для дальнейшего обсуждения. Он уточнил, что в письмах представлены идеи для дальнейшего дипломатического взаимодействия. Однако Прайс подчеркнул, что Вашингтон и альянс не могут предоставить Москве точную дорожную карту своих действий. Ранее издание The New York Times сообщило, что США и Североатлантический альянс готовы пойти на уступки России по некоторым вопросам. В письменных ответах, направленном в Москву, они указали, что готовы обсуждать масштабы военных учений и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). После испанская газета El Pais опубликовала ответы США и НАТО по гарантиям безопасности, пишет телеканал 360. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не предоставляла этих данных прессе, пишет RT. Прайс согласился, что ответы США и НАТО, опубликованные в El Pais, выглядят подлинными. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США прекратят предпринимать меры по обороне и сдерживанию после того, как убедятся в деэскалации конфликта на востоке Украины. Об этом заявил официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс. Он уточнил, что США и НАТО передали Москве предложения для дальнейшего дипломатического взаимодействия. «До тех пор, пока мы не увидим деэскалации, до тех пор, пока мы не увидим признаков того, что Россия прекратила и свернула подготовку к потенциальной агрессии, для нас будет разумно продолжать предпринимать шаги в духе обороны и сдерживания. Это то, что мы будем продолжать делать. Это то, чем мы занимаемся уже несколько недель», — цитирует Неда Прайса официальный сайт Госдепартамента. Представитель Госдепа напомнил, что США и НАТО передали России свои предложения по гарантиям безопасности для дальнейшего обсуждения. Он уточнил, что в письмах представлены идеи для дальнейшего дипломатического взаимодействия. Однако Прайс подчеркнул, что Вашингтон и альянс не могут предоставить Москве точную дорожную карту своих действий. Ранее издание The New York Times сообщило, что США и Североатлантический альянс готовы пойти на уступки России по некоторым вопросам. В письменных ответах, направленном в Москву, они указали, что готовы обсуждать масштабы военных учений и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). После испанская газета El Pais опубликовала ответы США и НАТО по гарантиям безопасности, пишет телеканал 360. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не предоставляла этих данных прессе, пишет RT. Прайс согласился, что ответы США и НАТО, опубликованные в El Pais, выглядят подлинными.