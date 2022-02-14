Шойгу доложил Путину о выдворении иностранной подлодки из вод РФ

Американскую подлодку обнаружили в районе Курильских острововФото: официальный сайт Министерство обороны РФ
Во время учений российские военные выдворили подводную лодку, вероятнее всего принадлежащую США, с территории РФ. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«В результате работы группы Тихоокеанского флота у нас при отработке одной из части учений в районе Курильских островов была обнаружена подводная лодка, скорее всего, США. В результате почти трехчасовых действий лодка была выдворена с территории вод РФ», — сказал он, трансляция мероприятия ведется на официальном youtube-канале РБК.
Шойгу добавил, что подлодка зашла на большую глубину — более четырех километров, пишет Nation News. Такая активность на востоке непонятна, уточнил он, приводит информацию Life. Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес пригласил Сергея Шойгу в Лондон. Стороны обсудят вопросы безопасности.
Во время учений российские военные выдворили подводную лодку, вероятнее всего принадлежащую США, с территории РФ. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. «В результате работы группы Тихоокеанского флота у нас при отработке одной из части учений в районе Курильских островов была обнаружена подводная лодка, скорее всего, США. В результате почти трехчасовых действий лодка была выдворена с территории вод РФ», — сказал он, трансляция мероприятия ведется на официальном youtube-канале РБК. Шойгу добавил, что подлодка зашла на большую глубину — более четырех километров, пишет Nation News. Такая активность на востоке непонятна, уточнил он, приводит информацию Life. Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес пригласил Сергея Шойгу в Лондон. Стороны обсудят вопросы безопасности.