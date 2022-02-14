Шойгу доложил Путину о выдворении иностранной подлодки из вод РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, подводная лодка, ВМФ, северный флот, подлодка, всплытие
Американскую подлодку обнаружили в районе Курильских островов Фото:

Во время учений российские военные выдворили подводную лодку, вероятнее всего принадлежащую США, с территории РФ. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«В результате работы группы Тихоокеанского флота у нас при отработке одной из части учений в районе Курильских островов была обнаружена подводная лодка, скорее всего, США. В результате почти трехчасовых действий лодка была выдворена с территории вод РФ», — сказал он, трансляция мероприятия ведется на официальном youtube-канале РБК.

Шойгу добавил, что подлодка зашла на большую глубину — более четырех километров, пишет Nation News. Такая активность на востоке непонятна, уточнил он, приводит информацию Life. Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес пригласил Сергея Шойгу в Лондон. Стороны обсудят вопросы безопасности.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Во время учений российские военные выдворили подводную лодку, вероятнее всего принадлежащую США, с территории РФ. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. «В результате работы группы Тихоокеанского флота у нас при отработке одной из части учений в районе Курильских островов была обнаружена подводная лодка, скорее всего, США. В результате почти трехчасовых действий лодка была выдворена с территории вод РФ», — сказал он, трансляция мероприятия ведется на официальном youtube-канале РБК. Шойгу добавил, что подлодка зашла на большую глубину — более четырех километров, пишет Nation News. Такая активность на востоке непонятна, уточнил он, приводит информацию Life. Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес пригласил Сергея Шойгу в Лондон. Стороны обсудят вопросы безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...