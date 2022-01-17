Шойгу пригласили в Лондон для обсуждения безопасности

18 января 2022 в 00:40 Размер текста - 17 +

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приглашен в Лондон для обсуждения вопросов безопасности. Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес на выступлении в парламенте. «Я пригласил моего российского коллегу Сергея Шойгу посетить Лондон в ближайшие несколько недель. Мы готовы обсудить вопросы, связанные с общими опасениями относительно безопасности», — передает слова Бена Уоллеса РИА «Новости». Надеюсь, что Сергей Шойгу примет это приглашение, добавил министр обороны Великобритании. Он отметил, что Совет Россия-НАТО показал готовность альянса к диалогу с РФ по широкому кругу вопросов в интересах общей безопасности. Ранее сообщалось, что 10 января в Женеве прошла встреча России и НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО отказываются идти на компромисс России по нерасширению. Он заявил о готовности сотрудничать с Россией в части вооружений. Глава МИД РФ Сергей Лавров пригрозил НАТО и США на случай отказа от предложения по гарантиям безопасности. Замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал российские предложения призывом НАТО «включить голову», передает телеканал 360.