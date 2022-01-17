17 января 2022

Шойгу пригласили в Лондон для обсуждения безопасности

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Премия Русского Географического Общества. Москва, шойгу сергей
Бен Уоллес заявил, что готов обсудить с Сергеем Шойгу общие опасения Фото:
новость из сюжета
Переговоры России и НАТО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приглашен в Лондон для обсуждения вопросов безопасности. Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес на выступлении в парламенте.

«Я пригласил моего российского коллегу Сергея Шойгу посетить Лондон в ближайшие несколько недель. Мы готовы обсудить вопросы, связанные с общими опасениями относительно безопасности», — передает слова Бена Уоллеса РИА «Новости».

Надеюсь, что Сергей Шойгу примет это приглашение, добавил министр обороны Великобритании. Он отметил, что Совет Россия-НАТО показал готовность альянса к диалогу с РФ по широкому кругу вопросов в интересах общей безопасности.

Ранее сообщалось, что 10 января в Женеве прошла встреча России и НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО отказываются идти на компромисс России по нерасширению. Он заявил о готовности сотрудничать с Россией в части вооружений. Глава МИД РФ Сергей Лавров пригрозил НАТО и США на случай отказа от предложения по гарантиям безопасности. Замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал российские предложения призывом НАТО «включить голову», передает телеканал 360.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу приглашен в Лондон для обсуждения вопросов безопасности. Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес на выступлении в парламенте. «Я пригласил моего российского коллегу Сергея Шойгу посетить Лондон в ближайшие несколько недель. Мы готовы обсудить вопросы, связанные с общими опасениями относительно безопасности», — передает слова Бена Уоллеса РИА «Новости». Надеюсь, что Сергей Шойгу примет это приглашение, добавил министр обороны Великобритании. Он отметил, что Совет Россия-НАТО показал готовность альянса к диалогу с РФ по широкому кругу вопросов в интересах общей безопасности. Ранее сообщалось, что 10 января в Женеве прошла встреча России и НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО отказываются идти на компромисс России по нерасширению. Он заявил о готовности сотрудничать с Россией в части вооружений. Глава МИД РФ Сергей Лавров пригрозил НАТО и США на случай отказа от предложения по гарантиям безопасности. Замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал российские предложения призывом НАТО «включить голову», передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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