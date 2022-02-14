14 февраля 2022

Кардиолог предупредил о смертельно опасном тренде из-за Олимпиады

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Фитнес. Екатеринбург, тренировка, фитнес-центр, физкультура, спорт, фитнес, зож
Кардиолог призвал следить за пульсом во время тренировок Фото:

Во время Олимпиады некоторые люди начинают усиленно заниматься спортом, что может навредить здоровью. Об этом предупредил кардиолог Константин Иванов.

«Люди стали не только активно смотреть Олимпиаду, но и повторять за спортсменами, которые стремятся занять пьедестал. К сожалению, достаточно часто это заканчивается трагедиями. Надо понимать, что при выраженных спортивных нагрузках у нас сердце может сокращаться более 200 раз в минуту и перекачивать за это время до 35 литров крови. Это сумасшедшая нагрузка даже для профессиональных спортсменов», — сказал Константин Иванов радио Sputnik. Он порекомендовал следить за частотой пульса, чтобы частота была не более 120-140 ударов в минуту.

Олимпиада проходит в Пекине с 4 по 20 февраля. Медали разыгрывают в 14 видах среди спортсменов из 91 страны. Представители разных государств соревнуются за 109 комплектов наград. Пекин стал первым городом, в котором состоялась и летняя, и зимняя Олимпиада.

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Во время Олимпиады некоторые люди начинают усиленно заниматься спортом, что может навредить здоровью. Об этом предупредил кардиолог Константин Иванов. «Люди стали не только активно смотреть Олимпиаду, но и повторять за спортсменами, которые стремятся занять пьедестал. К сожалению, достаточно часто это заканчивается трагедиями. Надо понимать, что при выраженных спортивных нагрузках у нас сердце может сокращаться более 200 раз в минуту и перекачивать за это время до 35 литров крови. Это сумасшедшая нагрузка даже для профессиональных спортсменов», — сказал Константин Иванов радио Sputnik. Он порекомендовал следить за частотой пульса, чтобы частота была не более 120-140 ударов в минуту. Олимпиада проходит в Пекине с 4 по 20 февраля. Медали разыгрывают в 14 видах среди спортсменов из 91 страны. Представители разных государств соревнуются за 109 комплектов наград. Пекин стал первым городом, в котором состоялась и летняя, и зимняя Олимпиада.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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