Зэк из ХМАО сбежал из тюрьмы, но через три дня попался на разбое

15 февраля 2022 в 16:02 Размер текста - 17 +

Следующие семь лет и три месяца мужчина проведет в колонии особого режима Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сбежавший на попутке из колонии-поселения в ХМАО неоднократно судимый за кражи 43-летний Игорь Уваров три дня скрывался в Тюмени, но попался правоохранителям на разбое. За это Сургутский городской суд отправил его за решетку на семь лет и три месяца. Побег произошел в мае 2020 года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 43-летнего жителя Сургута. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, совершенный лицом, отбывающим наказание)», — рассказала пресс-секретарь. Согласно материалам дела, мужчина 16 мая 2020 года самовольно покинул территорию исправительной колонии на попутке, когда отправился выносить мусор, и добрался до Тюмени, где скрывался три дня. За это время он успел ограбить жителя областной столицы, а уже 19 мая его обнаружили полицейские. С учетом позиции гособвинителя, суд признал его виновным в побеге и разбое (ст. 313 УК РФ и ст. 162 УК РФ). Суд также учел и непогашенный срок лишения свободы за кражи. Рецидивист проведет семь лет и три месяца в колонии особого режима. Ранее URA.RU сообщало, что зек сбежал из колонии в ХМАО из-за ленивой жены. Осужденного вывели в хозяйственный двор учреждения для проведения работ, в этот момент ему и удалось покинуть лагерь. Беглец объяснил, что сильно хотел увидеть супругу, которая не приезжала к нему на свидания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Сбежавший на попутке из колонии-поселения в ХМАО неоднократно судимый за кражи 43-летний Игорь Уваров три дня скрывался в Тюмени, но попался правоохранителям на разбое. За это Сургутский городской суд отправил его за решетку на семь лет и три месяца. Побег произошел в мае 2020 года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 43-летнего жителя Сургута. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, совершенный лицом, отбывающим наказание)», — рассказала пресс-секретарь. Согласно материалам дела, мужчина 16 мая 2020 года самовольно покинул территорию исправительной колонии на попутке, когда отправился выносить мусор, и добрался до Тюмени, где скрывался три дня. За это время он успел ограбить жителя областной столицы, а уже 19 мая его обнаружили полицейские. С учетом позиции гособвинителя, суд признал его виновным в побеге и разбое (ст. 313 УК РФ и ст. 162 УК РФ). Суд также учел и непогашенный срок лишения свободы за кражи. Рецидивист проведет семь лет и три месяца в колонии особого режима. Ранее URA.RU сообщало, что зек сбежал из колонии в ХМАО из-за ленивой жены. Осужденного вывели в хозяйственный двор учреждения для проведения работ, в этот момент ему и удалось покинуть лагерь. Беглец объяснил, что сильно хотел увидеть супругу, которая не приезжала к нему на свидания.