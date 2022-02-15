Врачи предупредили о смертельной опасности «Омикрона» для детей

16 февраля 2022 в 09:06 Размер текста - 17 +

При отеке гортани дети могут умереть Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 У детей при заражении штаммом коронавируса «Омикрон» может начаться ложный круп — состояние, при котором развивается отек гортани, а дыхательные пути становятся непроходимыми. Это выяснили ученые из Университета Колорадо, информацию подтвердили российские педиатры. «Слизистые верхних дыхательных путей (носа и горла) слишком активно реагируют на воспалительные процессы. Вследствие этого возникают отек и обструкция — синдром непроходимости респираторного тракта. В 99% случаев причина — острая респираторная инфекция. И при коронавирусе он может возникать так же часто, как и при другом ОРЗ. Однако из-за того что „Омикрон“ стал инфекцией верхних дыхательных путей, увеличилось и число случаев синдрома крупа у детей», — сообщил в интервью «Известиям» главный педиатр ДГКБ № 9 им. Сперанского, профессор Андрей Продеус. Сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаил Болков рассказал, что ложный круп при «Омикроне» связан с тем, что новый штамм в первую очередь поражает эпителий бронхов и гортани, а в меньшей степени — легкие, почки и печень. Также гортань у детей более узкая, поэтому при воспалении доступ воздуха быстрее блокируется. При возникновении симптомов лучше вызвать скорую помощь. Заведующая отделением педиатрии клиники Hadassah Medical Moscow Группы компаний «Медскан» Анастасия Глазырина предупредила, что связь штамма «Омикрон» со специфичными синдромами у детей не доказана, а информация ученых из Колорадо носит наблюдательный характер. Ранее врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев сообщил URA.RU, что при заражении «Омикроном» у детей до пяти лет развивается острый ларинготрахеит, при котором может начаться отек гортани. В таком случае ребенку нужна госпитализация, потому что он может умереть. Дети стали чаще болеть коронавирусом, потому что сейчас преобладает штамм «Омикрон», рассказала педиатр, неонатолог Центра акушерства и гинекологии имени Кулакова Анна Левадная. По ее словам, почти 100% детей заражаются новым штаммом, передает «Ридус». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

У детей при заражении штаммом коронавируса «Омикрон» может начаться ложный круп — состояние, при котором развивается отек гортани, а дыхательные пути становятся непроходимыми. Это выяснили ученые из Университета Колорадо, информацию подтвердили российские педиатры. «Слизистые верхних дыхательных путей (носа и горла) слишком активно реагируют на воспалительные процессы. Вследствие этого возникают отек и обструкция — синдром непроходимости респираторного тракта. В 99% случаев причина — острая респираторная инфекция. И при коронавирусе он может возникать так же часто, как и при другом ОРЗ. Однако из-за того что „Омикрон“ стал инфекцией верхних дыхательных путей, увеличилось и число случаев синдрома крупа у детей», — сообщил в интервью «Известиям» главный педиатр ДГКБ № 9 им. Сперанского, профессор Андрей Продеус. Сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаил Болков рассказал, что ложный круп при «Омикроне» связан с тем, что новый штамм в первую очередь поражает эпителий бронхов и гортани, а в меньшей степени — легкие, почки и печень. Также гортань у детей более узкая, поэтому при воспалении доступ воздуха быстрее блокируется. При возникновении симптомов лучше вызвать скорую помощь. Заведующая отделением педиатрии клиники Hadassah Medical Moscow Группы компаний «Медскан» Анастасия Глазырина предупредила, что связь штамма «Омикрон» со специфичными синдромами у детей не доказана, а информация ученых из Колорадо носит наблюдательный характер. Ранее врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев сообщил URA.RU, что при заражении «Омикроном» у детей до пяти лет развивается острый ларинготрахеит, при котором может начаться отек гортани. В таком случае ребенку нужна госпитализация, потому что он может умереть. Дети стали чаще болеть коронавирусом, потому что сейчас преобладает штамм «Омикрон», рассказала педиатр, неонатолог Центра акушерства и гинекологии имени Кулакова Анна Левадная. По ее словам, почти 100% детей заражаются новым штаммом, передает «Ридус».