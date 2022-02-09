09 февраля 2022

Педиатр назвал смертельно опасный симптом «Омикрона» у детей

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При «Омикроне» у детей до пяти лет развивается ларенготрахеобронхит Фото:
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Коронавирус COVID-19

При заражении штаммом коронавируса «Омикрон» у детей до пяти лет, в частности мальчиков, развивается острый ларинготрахеит, при котором может произойти отек гортани. Заболевание требует немедленной госпитализации, иначе ребенок может погибнуть. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

«Острый ларинготрахеит развивается чаще всего у мальчиков до пяти лет и может привести к стенозу гортани или крупу. Ранее у детей раннего возраста он чаще развивался при парагриппе, но теперь растет число таких случаев и при „Омикроне“, так как новый штамм активно размножается в верхних дыхательных путях и вызывает их острое воспаление. Развивается стеноз буквально за несколько часов, и если ребенка вовремя не госпитализировать, он может погибнуть», — объяснил Сергей Токарев.

Педиатр назвал основные симптомы стеноза гортани, говорящие о том, что заболевшему требуется незамедлительная госпитализация. «Если у ребенка на фоне заболевания побледнел или посинел носогубный треугольник, кашель стал „лающим“, голос осип, а дыхание стало частым, шумным и свистящим с участием вспомогательной мускулатуры, развивается одышка и беспокойство, это означает, что заболевшему требуется незамедлительная помощь медиков», — подчеркнул Токарев.

В беседе с URA.RU врач-отоларинголог Иван Лесков добавил, что рост случаев госпитализации детей при «Омикроне» в России связан с ларенготрахеобронхитом. «Ларинготрахеобронхит — это практически все детские госпитализации при „Омикроне“, которые стали расти. И это, конечно же, лучше, чем вирусная пневмония, так как не настолько опасно. У детей от пяти лет трахеобронхит вызывает очень неприятное состояние, но из него можно выйти и без госпитализации. Стенозирующий ларингит опасен в возрасте до четырех лет, так как при нем начинается отек подскладкового пространства гортани, и если эти поверхности соприкоснутся, произойдет рефлекторный спазм с полным перекрытием дыхания», — предупредил он.

Согласно данным американских ученых, число случаев ларинготрахеобронхитов у детей максимально выросло в декабре 2021 года. Тогда вариант «Омикрон» в США стал доминирующим.

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При заражении штаммом коронавируса «Омикрон» у детей до пяти лет, в частности мальчиков, развивается острый ларинготрахеит, при котором может произойти отек гортани. Заболевание требует немедленной госпитализации, иначе ребенок может погибнуть. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Острый ларинготрахеит развивается чаще всего у мальчиков до пяти лет и может привести к стенозу гортани или крупу. Ранее у детей раннего возраста он чаще развивался при парагриппе, но теперь растет число таких случаев и при „Омикроне“, так как новый штамм активно размножается в верхних дыхательных путях и вызывает их острое воспаление. Развивается стеноз буквально за несколько часов, и если ребенка вовремя не госпитализировать, он может погибнуть», — объяснил Сергей Токарев. Педиатр назвал основные симптомы стеноза гортани, говорящие о том, что заболевшему требуется незамедлительная госпитализация. «Если у ребенка на фоне заболевания побледнел или посинел носогубный треугольник, кашель стал „лающим“, голос осип, а дыхание стало частым, шумным и свистящим с участием вспомогательной мускулатуры, развивается одышка и беспокойство, это означает, что заболевшему требуется незамедлительная помощь медиков», — подчеркнул Токарев. В беседе с URA.RU врач-отоларинголог Иван Лесков добавил, что рост случаев госпитализации детей при «Омикроне» в России связан с ларенготрахеобронхитом. «Ларинготрахеобронхит — это практически все детские госпитализации при „Омикроне“, которые стали расти. И это, конечно же, лучше, чем вирусная пневмония, так как не настолько опасно. У детей от пяти лет трахеобронхит вызывает очень неприятное состояние, но из него можно выйти и без госпитализации. Стенозирующий ларингит опасен в возрасте до четырех лет, так как при нем начинается отек подскладкового пространства гортани, и если эти поверхности соприкоснутся, произойдет рефлекторный спазм с полным перекрытием дыхания», — предупредил он. Согласно данным американских ученых, число случаев ларинготрахеобронхитов у детей максимально выросло в декабре 2021 года. Тогда вариант «Омикрон» в США стал доминирующим.
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