Таиланд изменит название столицы на трудновыговариваемое

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Таиланд, мост, бангкок
Таиланд сменит название столицы с Бангкока на Крунг-Тхеп-Маха-Накхон Фото:

В Таиланде сменится официальное иностранное название столицы. Об этом заявил Королевский ученый совет страны.

«Кабинет министров Таиланда одобрил изменения названия столицы. Новое официальное название — Крунг-Тхеп-Маха-Накхон. Оно вступит в силу после проверки комитетом, отвечающим за рассмотрение законопроектов, с дополнительными замечаниями министерства иностранных дел», — сообщает Pattaya People.

Название «Бангкок» используется в Таиланде с ноября 2001 года. Оно произошло от названия старого района столицы Таиланда. Столицу Таиланда по-прежнему можно будет называть старым именем.

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В Таиланде сменится официальное иностранное название столицы. Об этом заявил Королевский ученый совет страны. «Кабинет министров Таиланда одобрил изменения названия столицы. Новое официальное название — Крунг-Тхеп-Маха-Накхон. Оно вступит в силу после проверки комитетом, отвечающим за рассмотрение законопроектов, с дополнительными замечаниями министерства иностранных дел», — сообщает Pattaya People. Название «Бангкок» используется в Таиланде с ноября 2001 года. Оно произошло от названия старого района столицы Таиланда. Столицу Таиланда по-прежнему можно будет называть старым именем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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