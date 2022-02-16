Таиланд изменит название столицы на трудновыговариваемое 16 февраля 2022 в 16:53 Размер текста - 17 + Таиланд сменит название столицы с Бангкока на Крунг-Тхеп-Маха-Накхон Фото: Алена Полозова © URA.RU В Таиланде сменится официальное иностранное название столицы. Об этом заявил Королевский ученый совет страны. «Кабинет министров Таиланда одобрил изменения названия столицы. Новое официальное название — Крунг-Тхеп-Маха-Накхон. Оно вступит в силу после проверки комитетом, отвечающим за рассмотрение законопроектов, с дополнительными замечаниями министерства иностранных дел», — сообщает Pattaya People. Название «Бангкок» используется в Таиланде с ноября 2001 года. Оно произошло от названия старого района столицы Таиланда. Столицу Таиланда по-прежнему можно будет называть старым именем. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. В Таиланде сменится официальное иностранное название столицы. Об этом заявил Королевский ученый совет страны. «Кабинет министров Таиланда одобрил изменения названия столицы. Новое официальное название — Крунг-Тхеп-Маха-Накхон. Оно вступит в силу после проверки комитетом, отвечающим за рассмотрение законопроектов, с дополнительными замечаниями министерства иностранных дел», — сообщает Pattaya People. Название «Бангкок» используется в Таиланде с ноября 2001 года. Оно произошло от названия старого района столицы Таиланда. Столицу Таиланда по-прежнему можно будет называть старым именем. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям