Таиланд изменит название столицы на трудновыговариваемое

В Таиланде сменится официальное иностранное название столицы. Об этом заявил Королевский ученый совет страны.
«Кабинет министров Таиланда одобрил изменения названия столицы. Новое официальное название — Крунг-Тхеп-Маха-Накхон. Оно вступит в силу после проверки комитетом, отвечающим за рассмотрение законопроектов, с дополнительными замечаниями министерства иностранных дел», — сообщает Pattaya People.
Название «Бангкок» используется в Таиланде с ноября 2001 года. Оно произошло от названия старого района столицы Таиланда. Столицу Таиланда по-прежнему можно будет называть старым именем.
В Таиланде сменится официальное иностранное название столицы. Об этом заявил Королевский ученый совет страны. «Кабинет министров Таиланда одобрил изменения названия столицы. Новое официальное название — Крунг-Тхеп-Маха-Накхон. Оно вступит в силу после проверки комитетом, отвечающим за рассмотрение законопроектов, с дополнительными замечаниями министерства иностранных дел», — сообщает Pattaya People. Название «Бангкок» используется в Таиланде с ноября 2001 года. Оно произошло от названия старого района столицы Таиланда. Столицу Таиланда по-прежнему можно будет называть старым именем.