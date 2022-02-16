В Перми разразился международный скандал с вывозом леса

С поставщика хотели обратно получить деньги за уже отправленный лес Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермского поставщика леса пытался обмануть бизнесмен, которому принадлежат компании в Германии и Турции. Он подал иск в суд о взыскании долга и предоставил поддельные доказательства. Об этом URA.RU рассказал адвокат, отстоявший интересы пермского предпринимателя.

«Изначально турецкая компания обратилась в Арбитражный суд Пермского края и просила взыскать долг в 36,7 тысячи евро на основании договора поставки леса. Наш доверитель действительно поставляет лес в промышленных масштабах, но об этом договоре он ничего не знал. Оказалось, турецкая компания представила в суд договор, который был сфальсифицирован», — рассказал URA.RU адвокат Илья Демин.

Адвокаты в суде доказали, что договор был не с турецкой компанией PINATI DIS TICARET LIMITED SIRKETI, а с немецкой EURONICK GmbH. А поставка вообще была в Иран, судя по документам. В ходе заседания также выяснилось, что турецкая компания была подконтрольна директору немецкой компании.

«Вся эта схема им понадобилась, чтобы и лес получить, и деньги не потратить. Дело рассматривали год. Здесь были и судебная экспертиза, и изменение исковых требований, и множество судебных запросов: в Центральный банк Турции, в Росфинмониторинг, таможенную службу, в две „дочки“ турецких банков, в налоговую, Почту России и в Сбербанк. В итоге суд встал на нашу сторону и отказал турецкой компании в иске», — отметил адвокат.

К моменту последнего заседания в суд поступил второй иск — теперь уже от EURONICK GmbH. Их требования были основаны на том, что они заплатили почти 300 000 евро (около 23 000 000 рублей по текущему курсу), но товар не получили.

«У нас были веские основания полагать, что часть документов немецкого истца были подделаны точно так же. После того как мы заявили в суде об их фальсификации, оппоненты более не явились в суд. И суд не стал рассматривать их требования», — рассказал Демин.

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