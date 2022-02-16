Латвия откроет въезд туристам из России

16 февраля 2022 в 22:46 Размер текста - 17 +

Россиянам не нужно будет сдавать ПЦР-тест для оформления визы, уточнил Янис Бекерис Фото: Владимир Андреев © URA.RU Латвия разрешит российским туристам въезжать на территорию страны с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус. Об этом сообщил парламентский секретарь МИД страны Янис Бекерис. Он уточнил, что для получения визы сдавать ПЦР-тест россиянам не нужно. «Для въезда подойдет отрицательный результат теста на COVID-19. Процесс выдачи виз останется прежним, для получения разрешения на въезд тест не понадобится», — передает издание Delfi со ссылкой на Яниса Бекериса. Представитель МИД Латвии заявил, что Рига также откажется от списка безопасных и небезопасных стран. Точная дата вступления изменений в силу не сообщается. Ранее правила въезда для россиян упростил Тунис. Теперь привитые туристы могут не сдавать ПЦР-тест на коронавирус, передает «Федеральное агентство новостей». В Ассоциации туроператоров России (АТОР) уточнили, что Тунис признает все российские вакцины. Дети до шести лет могут въезжать в страну без прививки и отрицательного ПЦР-теста. Однако для невакцинированных туристов старшего возраста анализ на коронавирус по-прежнему обязателен, сообщает «Национальная служба новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Латвия разрешит российским туристам въезжать на территорию страны с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус. Об этом сообщил парламентский секретарь МИД страны Янис Бекерис. Он уточнил, что для получения визы сдавать ПЦР-тест россиянам не нужно. «Для въезда подойдет отрицательный результат теста на COVID-19. Процесс выдачи виз останется прежним, для получения разрешения на въезд тест не понадобится», — передает издание Delfi со ссылкой на Яниса Бекериса. Представитель МИД Латвии заявил, что Рига также откажется от списка безопасных и небезопасных стран. Точная дата вступления изменений в силу не сообщается. Ранее правила въезда для россиян упростил Тунис. Теперь привитые туристы могут не сдавать ПЦР-тест на коронавирус, передает «Федеральное агентство новостей». В Ассоциации туроператоров России (АТОР) уточнили, что Тунис признает все российские вакцины. Дети до шести лет могут въезжать в страну без прививки и отрицательного ПЦР-теста. Однако для невакцинированных туристов старшего возраста анализ на коронавирус по-прежнему обязателен, сообщает «Национальная служба новостей».