Тунис упростил правила въезда для россиян

Российские туристы без прививок по-прежнему обязаны сдать ПЦР-тест для въезда в Тунис Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Тунис упростил въезд для иностранных туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Для непривитых путешественников отменили обязательный карантин, а вакцинированным разрешили не сдавать ПЦР-тест на коронавирус. Тунис признает все российские вакцины.

«Согласно решению властей, со вторника, 15 февраля 2022 года, отменяется требование о ПЦР-тестах до вылета для всех привитых путешественников старше 18 лет. Вакцинированным россиянам необходимо будет предъявить только прививочный сертификат с QR-кодом на английском языке, в котором указаны данные загранпаспорта. Тунис признает все российские вакцины», — сообщается на официальном сайте (АТОР).

Дети до шести лет могут въезжать в страну без прививки и отрицательного ПЦР-теста. Однако для непривитых туристов старше этого возраста анализ на коронавирус по-прежнему обязателен. Его нужно сдать не более чем за 48 часов до регистрации на рейс в аэропорту вылета. Также принимается экспресс-анализ, сделанный не более чем за 24 часа регистрации на рейс.

Для непривитых туристов отменили обязательный карантин. Путешественники с положительным ПЦР-тестом будут отправлены на пятидневную самоизоляцию в отель.

Ранее российским туристам разрешили въезжать во Вьетнам без прививки. Послабление введено только для тех граждан, кто переболел коронавирусом. Для прилета в страну потребуется сертификат с портала Госуслуг в распечатанном и электронном виде.

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