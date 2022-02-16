В Челябинске будут судить соратника экс-мэра Тефтелева

Бывший высокопоставленный чиновник мэрии Челябинска Сергей Репринцев предстанет перед судом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу экс-председателя комитета градостроительства и архитектуры администрации Челябинска Сергея Репринцева. Материалы направлены в Центральный районный суд областного центра, сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области.

«По версии следствия, в сентябре 2019 года, руководя Главархитектуры Челябинска, без проверки наличия и правильности оформления документов, без осмотра объекта капстроительства обвиняемый лично завизировал проект разрешения на ввод в эксплуатацию ТРК в Курчатовском районе. Это стало основанием для регистрации права собственности на объект коммерческой организацией», — пояснили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

Соответствующее обращение коммерсантов в минимущества региона было квалифицировано как попытка хищения принадлежащего государству земельного участка стоимостью 19 млн рублей. Их действия были пресечены силовиками, оба участника аферы было осуждены в 2021 году по ч.3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Репринцеву, как их пособнику, предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ).

Репринцев был назначен председателем комитета 24 апреля 2017 года, когда мэрией руководил Евгений Тефтелев. До этого Репринцев возглавлял челябинский МУП «Архитектурно-планировочный центр», а еще раньше работал в Магнитогорске, где и познакомился с Тефтелевым. Последний был задержан сотрудниками ФСБ в декабре 2019 года и осужден за взяточничество.

Об отставке Репринцева заговорили в ноябре 2019 года, причем он отрицал такую возможность. Однако в январе 2020 года чиновник потерял свою должность.

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