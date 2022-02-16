У фирмы дочери челябинского экс-губернатора требуют 8 млн рублей

У семьи бывшего губернатора Бориса Дубровского появилась новая проблема в бизнесе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Почти 8 млн рублей требует муниципальное предприятие Магнитогорска от «Единого расчетно-кассового центра», которым владеет дочь экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Это следует из базы судебных дел.

«Муниципальное предприятие трест „Теплофикация“ обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к ООО „Единый расчетно-кассовый центр“ о взыскании суммы штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств в августе 2021 года в размере 5 млн 679 тысяч рублей. Также истец требует взыскать 2 млн 131 тысячу рублей в счет неосновательного обогащения», — говорится в определении суда (имеется в распоряжении URA.RU).

В суде пояснили агентству, что заседание по делу назначено на 6 апреля. С представителями компании на момент публикации новости связаться не удалось.

Владелицей ЕРКЦ, который собирает большую часть платежей жителей и организаций Магнитогорска за жилье и услуги ЖКХ, Анна Дубровская стала в августе 2021 года. По оценке СБИС, номинальная стоимость ее доли указана в 1 млн рублей, стоимость самого бизнеса составляет 49,1 млн рублей, а годовая прибыль достигает 150,7 млн рублей.