Песков рассказал о тысячах солдат на границе с Украиной

17 февраля 2022 в 16:01 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что РФ не воспринимает претензии США Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Россия перемещает своих солдат куда хочет и претензии других стран не воспринимает. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о заявлении США, в котором говорилось о переброске семи тысяч солдат на границу с Украиной. «Мы не готовы и не будем воспринимать претензии относительно того, как мы перемещаем вооруженные силы на территории РФ. Действительно, министр обороны [Сергей Шойгу] докладывал президенту о том, что определенные фазы учений в прилегающих к границе с Украиной районов проводятся», — отметил он на конференц-колле. Кроме того, представитель Кремля пояснил, что после завершения учений войска возвращаются в места постоянной дислокации, но этот процесс растянут по времени. «Группировка формировалась на протяжении многих недель, и за один день ее вывести невозможно. Мы знаем, что у Минобороны есть четкие графики по возвращению соединений в места постоянной дислокации и по Крыму, и по другим полигонам», — добавил он. Песков рассказал, что эти данные постоянно предоставляются по линии военных коллег. Он назвал все подобные заявления, сделанные США, безосновательными, «как всегда». Ранее американское агентство Bloomberg выпустило материал, в котором говорилось, что якобы еще семи тысяч российских военнослужащих прибыли на границу с Украиной, несмотря на заявление РФ об отводе войск. Об этом сообщает телеканал 360. По данным агентства, ранее в регионе находились 100 тысяч военных, дополняет «Национальное агентство новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия перемещает своих солдат куда хочет и претензии других стран не воспринимает. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о заявлении США, в котором говорилось о переброске семи тысяч солдат на границу с Украиной. «Мы не готовы и не будем воспринимать претензии относительно того, как мы перемещаем вооруженные силы на территории РФ. Действительно, министр обороны [Сергей Шойгу] докладывал президенту о том, что определенные фазы учений в прилегающих к границе с Украиной районов проводятся», — отметил он на конференц-колле. Кроме того, представитель Кремля пояснил, что после завершения учений войска возвращаются в места постоянной дислокации, но этот процесс растянут по времени. «Группировка формировалась на протяжении многих недель, и за один день ее вывести невозможно. Мы знаем, что у Минобороны есть четкие графики по возвращению соединений в места постоянной дислокации и по Крыму, и по другим полигонам», — добавил он. Песков рассказал, что эти данные постоянно предоставляются по линии военных коллег. Он назвал все подобные заявления, сделанные США, безосновательными, «как всегда». Ранее американское агентство Bloomberg выпустило материал, в котором говорилось, что якобы еще семи тысяч российских военнослужащих прибыли на границу с Украиной, несмотря на заявление РФ об отводе войск. Об этом сообщает телеканал 360. По данным агентства, ранее в регионе находились 100 тысяч военных, дополняет «Национальное агентство новостей».