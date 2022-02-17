Песков рассказал о тысячах солдат на границе с Украиной

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что РФ не воспринимает претензии США Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Россия перемещает своих солдат куда хочет и претензии других стран не воспринимает. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о заявлении США, в котором говорилось о переброске семи тысяч солдат на границу с Украиной.

«Мы не готовы и не будем воспринимать претензии относительно того, как мы перемещаем вооруженные силы на территории РФ. Действительно, министр обороны [Сергей Шойгу] докладывал президенту о том, что определенные фазы учений в прилегающих к границе с Украиной районов проводятся», — отметил он на конференц-колле.

Кроме того, представитель Кремля пояснил, что после завершения учений войска возвращаются в места постоянной дислокации, но этот процесс растянут по времени. «Группировка формировалась на протяжении многих недель, и за один день ее вывести невозможно. Мы знаем, что у Минобороны есть четкие графики по возвращению соединений в места постоянной дислокации и по Крыму, и по другим полигонам», — добавил он.

Песков рассказал, что эти данные постоянно предоставляются по линии военных коллег. Он назвал все подобные заявления, сделанные США, безосновательными, «как всегда».

Ранее американское агентство Bloomberg выпустило материал, в котором говорилось, что якобы еще семи тысяч российских военнослужащих прибыли на границу с Украиной, несмотря на заявление РФ об отводе войск. Об этом сообщает телеканал 360. По данным агентства, ранее в регионе находились 100 тысяч военных, дополняет «Национальное агентство новостей».

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Россия перемещает своих солдат куда хочет и претензии других стран не воспринимает. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о заявлении США, в котором говорилось о переброске семи тысяч солдат на границу с Украиной. «Мы не готовы и не будем воспринимать претензии относительно того, как мы перемещаем вооруженные силы на территории РФ. Действительно, министр обороны [Сергей Шойгу] докладывал президенту о том, что определенные фазы учений в прилегающих к границе с Украиной районов проводятся», — отметил он на конференц-колле. Кроме того, представитель Кремля пояснил, что после завершения учений войска возвращаются в места постоянной дислокации, но этот процесс растянут по времени. «Группировка формировалась на протяжении многих недель, и за один день ее вывести невозможно. Мы знаем, что у Минобороны есть четкие графики по возвращению соединений в места постоянной дислокации и по Крыму, и по другим полигонам», — добавил он. Песков рассказал, что эти данные постоянно предоставляются по линии военных коллег. Он назвал все подобные заявления, сделанные США, безосновательными, «как всегда». Ранее американское агентство Bloomberg выпустило материал, в котором говорилось, что якобы еще семи тысяч российских военнослужащих прибыли на границу с Украиной, несмотря на заявление РФ об отводе войск. Об этом сообщает телеканал 360. По данным агентства, ранее в регионе находились 100 тысяч военных, дополняет «Национальное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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