В Кремле назвали напряженной ситуацию на Донбассе

17 февраля 2022 в 16:21 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков обеспокоен растущим напряжением в ДНР и ЛНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине На российско-украинской границе ситуация стабильная, несмотря на заявления других стран. При этом в непризнанных Луганской и Донецкой республиках наблюдается растущее напряжение. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об общей оценке ситуации. «Что касается линии соприкосновения с непризнанными республиками. Там мы видим, что растет напряжение», — отметил он на конференц-колле. «Российские войска ничего не оккупировали. На границе с РФ ситуация стабильная. Мы неоднократно слышали заявления украинских военных о том, что они не видят чрезвычайного потенциала России, что сильно контрастирует с соответствующими заявлениями других стран, которые все время ссылаются на разведданные», — добавил Песков. Ранее представитель Кремля прокомментировал заявления американских СМИ о том, что Россия перебросила на границу с Украиной еще 7 тысяч военных. Песков заметил, что РФ перемещает своих солдат куда хочет, и претензии других стран не воспринимает. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На российско-украинской границе ситуация стабильная, несмотря на заявления других стран. При этом в непризнанных Луганской и Донецкой республиках наблюдается растущее напряжение. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об общей оценке ситуации. «Что касается линии соприкосновения с непризнанными республиками. Там мы видим, что растет напряжение», — отметил он на конференц-колле. «Российские войска ничего не оккупировали. На границе с РФ ситуация стабильная. Мы неоднократно слышали заявления украинских военных о том, что они не видят чрезвычайного потенциала России, что сильно контрастирует с соответствующими заявлениями других стран, которые все время ссылаются на разведданные», — добавил Песков. Ранее представитель Кремля прокомментировал заявления американских СМИ о том, что Россия перебросила на границу с Украиной еще 7 тысяч военных. Песков заметил, что РФ перемещает своих солдат куда хочет, и претензии других стран не воспринимает.