В Кремле назвали напряженной ситуацию на Донбассе

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Прощание с Евгением Зиничевым. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков обеспокоен растущим напряжением в ДНР и ЛНР Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

На российско-украинской границе ситуация стабильная, несмотря на заявления других стран. При этом в непризнанных Луганской и Донецкой республиках наблюдается растущее напряжение. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об общей оценке ситуации.

«Что касается линии соприкосновения с непризнанными республиками. Там мы видим, что растет напряжение», — отметил он на конференц-колле.

«Российские войска ничего не оккупировали. На границе с РФ ситуация стабильная. Мы неоднократно слышали заявления украинских военных о том, что они не видят чрезвычайного потенциала России, что сильно контрастирует с соответствующими заявлениями других стран, которые все время ссылаются на разведданные», — добавил Песков.

Ранее представитель Кремля прокомментировал заявления американских СМИ о том, что Россия перебросила на границу с Украиной еще 7 тысяч военных. Песков заметил, что РФ перемещает своих солдат куда хочет, и претензии других стран не воспринимает.

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На российско-украинской границе ситуация стабильная, несмотря на заявления других стран. При этом в непризнанных Луганской и Донецкой республиках наблюдается растущее напряжение. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об общей оценке ситуации. «Что касается линии соприкосновения с непризнанными республиками. Там мы видим, что растет напряжение», — отметил он на конференц-колле. «Российские войска ничего не оккупировали. На границе с РФ ситуация стабильная. Мы неоднократно слышали заявления украинских военных о том, что они не видят чрезвычайного потенциала России, что сильно контрастирует с соответствующими заявлениями других стран, которые все время ссылаются на разведданные», — добавил Песков. Ранее представитель Кремля прокомментировал заявления американских СМИ о том, что Россия перебросила на границу с Украиной еще 7 тысяч военных. Песков заметил, что РФ перемещает своих солдат куда хочет, и претензии других стран не воспринимает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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